Психолог пояснил, что такое тревожность и как с ней бороться

Михаил Лабковский говорит, что для начала очень важно найти корень тревожности

Научитесь определять корень тревожности. Фото: depositphotos

Тревожность – это состояние внутреннего беспокойства. Обычно она приобретается в детстве: тревожными могли быть родители, или в раннем возрасте с человеком могло произойти что-то такое, что внушило ему уже во взрослой жизни страх.

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

Он также привел пример: оставили младенцем одного в больнице на неделю. Есть тут виноватые? Нет. Но проблему надо решать, а для этого следует обратиться к психологу, пишет Михаил.

По его словам, для начала очень важно найти корень тревожности. Это не из-за новостей вас так "колбасит", не потому, что снова в какой-нибудь области обнаружен маньяк или количество пестицидов в овощах зашкаливает. ⠀

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"Все у вас в голове. Вы просто размещаете тревожность в разных аспектах своей жизни. Кто-то тревожится из-за работы ("Проект горит! Клиент к нам больше не вернется! Начальник уволит!"), кто-то – из-за отношений ("Почему он не звонит? Как понять его слова? А почему он со мной сегодня не поздоровался?"), ну и классика – переживать из-за детей, ведь детско-родительские отношения – самые эмоционально-насыщенные", – пишет Лабковский.

Психолог отмечает, что сделав первый шаг к выздоровлению, то есть поняв, что дело не в этой "страшной и ужасной жизни", а в психике, вы уже наполовину приблизите себя к избавлению от тревожности. ⠀

"И кстати, забыл сказать: все социологи с антропологами в один голос скажут, что мы живем в самую безопасную эпоху за всю историю человечества. Так что нечего тут бояться", – подытожил Лабковский.

Тем временем психолог пояснил, почему вредно заниматься все время только чем-то "полезным". По словам Михаила Лабковского, можно совершенно спокойно менять род деятельности каждые несколько лет.