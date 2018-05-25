Психолог пояснил, почему для женщины выйти замуж не главное
Михаил Лабковский рассказал, что для женщины действительно должно быть важно
Выйти замуж для современной женщины не должно быть самым главным в жизни. Так считает психолог Михаил Лабковский, который написал свою точку зрения по этому вопросу в Instagram.
"Казалось бы, 21 век на дворе. Общество стало равноправным и свободным. Но даже сегодня очень многие люди зарабатывают на том, чтобы объяснить женщинам, КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
Количество тренингов, семинаров и мастер-классов, посвященных именно этой теме, просто зашкаливает", – говорится в сообщении.
При этом Михаил отмечает, что тема когда-то была одной из самых популярных в его списке: "И меня это печалит. Почему-то многие женщины до сих пор считают, что удачно выйти замуж – это единственное, к чему им надо стремится. Главный показатель личностного успеха.
Я считаю иначе", – отмечает психолог.
При этом он добавил, что по его мнению, главное – не выйти замуж, а БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ.
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"И никто в этом мире не может сказать вам, что именно сделает вас счастливой. Никто в этом плане не может дать совет. Практика показывает, что счастье – оно далеко не всегда в замужестве. Или в карьере. Или в достижении каких-то целей. Или в славе, деньгах и неувядающей красоте", – говорит Лабковский.
Он также уточнил, что важно не так выйти замуж, как найти своего человека.
Ранее психолог рассказывал, как лучше решать свои психологические проблемы. Михаил Лабковский пояснил, чем отличается профессиональный психолог, от человека, который не имеет с психологией ничего общего.