Психолог пояснил, почему для женщины выйти замуж не главное

Михаил Лабковский рассказал, что для женщины действительно должно быть важно

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Выйти замуж для современной женщины не должно быть самым главным в жизни. Так считает психолог Михаил Лабковский, который написал свою точку зрения по этому вопросу в Instagram.

"Казалось бы, 21 век на дворе. Общество стало равноправным и свободным. Но даже сегодня очень многие люди зарабатывают на том, чтобы объяснить женщинам, КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.

Количество тренингов, семинаров и мастер-классов, посвященных именно этой теме, просто зашкаливает", – говорится в сообщении.

При этом Михаил отмечает, что тема когда-то была одной из самых популярных в его списке: "И меня это печалит. Почему-то многие женщины до сих пор считают, что удачно выйти замуж – это единственное, к чему им надо стремится. Главный показатель личностного успеха.

Я считаю иначе", – отмечает психолог.

При этом он добавил, что по его мнению, главное – не выйти замуж, а БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ.

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"И никто в этом мире не может сказать вам, что именно сделает вас счастливой. Никто в этом плане не может дать совет. Практика показывает, что счастье – оно далеко не всегда в замужестве. Или в карьере. Или в достижении каких-то целей. Или в славе, деньгах и неувядающей красоте", – говорит Лабковский.

Он также уточнил, что важно не так выйти замуж, как найти своего человека.

"Но насчет замужества я знаю одно – важно не ВЫЙТИ ЗАМУЖ, а найти СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА. Нельзя хотеть выйти замуж "в пустоту". Но можно хотеть выйти замуж за того, кого ТЫ ЛЮБИШЬ", – подытожил он.

Ранее психолог рассказывал, как лучше решать свои психологические проблемы. Михаил Лабковский пояснил, чем отличается профессиональный психолог, от человека, который не имеет с психологией ничего общего.