Психолог пояснил, почему "гармонизация" жизни не работает

По словам Михаила Лабковского, человек должен испытывать наслаждение от самореализации, общения и познания себя

Учитесь наслаждаться жизнью. Фото: pixabay

Любая сфера жизни должна приносить наслаждение. Так считает психолог Михаил Лабковский, о чем написал в Instagram.

"Сейчас многие любят говорить о "гармонизации". "Гармонизации" жизни, отношений, семьи... И все эти разговоры сводятся к тому, что надо принять в жизни всё тяжёлое, сложное и неинтересное, дабы насладиться веселым, легким и праздным. Я считаю иначе", – написал Михаил и пояснил, что любая сфера жизни должна приносить наслаждение – и физическое, и творческое, и интеллектуальное.

"Наслаждение от самореализации, общения, познания себя. Когда я говорю про ВСЕ СФЕРЫ, то имею в виду работу, куда вы отправляетесь вприпрыжку и где не устаете морально – потому что наполняетесь энергией, занимаясь своим самым любимым делом. Я говорю про общение с детьми, которое прекращает быть для вас мутной "обязаловкой" с чтением "Красной шапочки" по десятому кругу и становится позитивным, радостным, теплым приключением, от которого вы получаете удовольствие не меньше, чем ребенок", – пишет психолог.

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Он также добавил, что это касается и отношений: "Я говорю про отношения, в которых вы чувствуете себя собой, где не надо притворяться, идти на извечные компромиссы. Где вас принимают и вы принимаете партнера, где все делается в удовольствие", – отмечает Лабковский.

При этом он говорит, что все это реально, ведь в конечном итоге решение принимать вам.

"На самом деле, все зависит от вас самих. От того, какую жизнь ВЫ выберете – скучную, утомительную и грустную, в которой изредка бывают светлые дни, вроде отпуска и Нового года. Или радостную, счастливую, яркую, где чёрные полосы – скорее редкое исключение. ⠀

Решать вам", – подытожил Лабковский.⠀

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