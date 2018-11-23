Психолог пояснил, почему никто никому ничего не должен

По словам Михаила Лабковского, общество постоянно выдвигает нам бесконечную вереницу требований

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Чтобы стать счастливыми, людям необходимо отказаться от мысли, что кто-то кому-то что-то должен. Об этом в Instagram написал психолог Михаил Лабковский.

"Наверняка большинство из вас слышали, что "в жизни за всё надо платить", "в вашем возрасте надо не о себе думать, а с внуками нянчиться" или "женщина должна, мужчина должен". Общество постоянно выдвигает нам бесконечную вереницу требований, ничего не предлагая взамен", – пишет он.

По словам психолога, нам обязательно объяснят и расскажут, какой должна быть ХОРОШАЯ мать, каким обязан быть УСПЕШНЫЙ мужчина, в каком возрасте мы ДОЛЖНЫ заниматься карьерой, а в каком – семьей. А что вы за это получите?" – задает он вопрос, на который сам и отвечает, – "Вы думаете, что, если делать все по правилам, вы точно избежите, ну, не знаю, например, общественного порицания? А может быть, еще и СЧАСТЬЕ обретете? Понятное дело, вопрос риторический".

Лабковский отметил, что сейчас до сих пор многие люди остаются в заложниках у этих "должна" и "должен", понимая головой, что смысла в этом никакого нет. Это та клетка, которая существует исключительно в вашей голове.

"От того, что подруга придет в гости, а у вас полы грязные, ваша реальность не перевернётся, а мир не рухнет", – подытожил психолог.

Тем временем психолог рассказал, как избавиться от неуверенности в себе. Для начала Михаил Лабковский рекомендует разобраться в себе.