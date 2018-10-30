Психолог пояснил, стоит ли что-то делать со своим нежеланием заводить детей и создавать семью

По словам Михаила Лабковского, бывает, что нежелание иметь детей несет в себе корни в глубоко несчастливом детстве

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Нежелание заводить детей и создавать семью нередко расценивается обществом негативно. Как правильно себя вести в этой ситуации рассказал психолог Михаил Лабковский.

"Вы спрашиваете: "А нужно ли что-то делать со своим нежеланием иметь детей?" (выходить замуж) и так далее? Женщина-психолог в одном из комментариев ответила: "ко мне приходят на терапию, чтобы получить разрешение не рожать". Давайте оставим тему семьи и детей и поговорим о вопросе в целом", – пишет Михаил.

По его словам, надо решать только те проблемы, которые лично вам мешают.

"Действительно, бывает, что нежелание иметь детей несет в себе корни в глубоко несчастливом детстве. А невозможность, да и нежелание создать семью – в том, что перед вашими глазами родители постоянно ссорились. Бывает, что вы не можете построить карьеру, потому что у вас очень серьезные проблемы с самооценкой. Или вы не способны найти друзей, потому что у вас сложности с коммуникациями и доверием", – приводит примеры психолог.

При этом он отмечает, что если вы все же ощущаете себя совершенно счастливыми, хотя подруга/муж/коллеги говорят, что у вас проблемы, то вам психолог не нужен.

"Если вам нравится жить без жены/мужа/детей/автомобиля/кота или еще чего-нибудь – пожалуйста. Не надо искать в себе проблемы, если вам УЖЕ ХОРОШО. Это бессмысленно. Ну и помните, что лучшее – враг хорошего?", – подытожил Лабковский.

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