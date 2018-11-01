Психолог пояснила, почему не нужно ничего терпеть в отношениях

По словам Марии Долгих, терпение никак не связано с любовью и заботой о себе

Будьте счастливы вместе. Фото: pixabay

Есть серьезная разница между терпением как компромиссом в отношениях, которое является неким осознанным и обоюдным вкладом; и терпением на износ. Таким терпением, когда в жизни годами хронический период: "вот еще чуть-чуть и станет легче". Очень грустно, когда эту разницу человеку невозможно заметить.

Об этом рассказала психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих и пояснила, как себя правильно вести в отношениях.

"Часто в терапию клиент приходит уже сильно перетерпев. Так, что сначала приходится работать с тем, чтобы помочь ему прийти в себя от болевого шока. Накапливание любого чувства без возможности его выхода превращает это чувство в боль. Даже если вы копите нежность, но не имеете возможности ее выразить, терпите – рано или поздно вам станет больно.

Что же говорить о комках болезненных переживаний, которые многие носят в себе с детства", – говорит Мария.

По ее словам, терпение никак не связано с любовью и заботой о себе. Это всегда усилие и иногда даже – насилие над собой. И важно осознавать – зачем и ради чего ты терпишь. Стоит ли овчинка выделки? Или ты сейчас терпишь, просто потому, что привык. Ты выдерживаешь.

"Люди, склонные долго и стойко терпеть – всегда пользуются уважением за силу и отвагу, но обычно у них просто не было выбора. Их заставили стать такими близкие люди и обстоятельства", – отмечает психолог.

Долгих говорит, что выдерживая много боли во взрослом возрасте, мы как бы посылаем самим себе послание: "ты не заслуживаешь нежности, заботы и любви". И это послание очень сильно влияет на всю нашу жизнь, постепенно разрушая нас; делая нас черствыми, нечувствительными и безрадостными.

"Когда есть возможность заметить свою боль, посочувствовать себе, появляется ценность себя и чувствительность к себе. Себя откровенно жалко. Все меньше можется терпеть без важного повода. Все больше понимаешь, что заслуживаешь нежности, заботы и любви", – подытожила психолог.

Ранее психолог пояснила, как быть в отношениях с деспотичным партнером. По словам Марии Долгих, сами по себе люди с деспотичными чертами характера – это не больные психопатией.