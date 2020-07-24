Что такое вальяжность и почему она так важна для женщины: ответ психолога

Наталья Холоденко советует женщинам учиться замедляться, быть в моменте

Каждой женщине важно научиться быть вальяжной, избавиться от суетливости и не торопиться. Потому что дороговизна читается в нюансах, уверяет психолог Наталья Холоденко. На своей странице в Instagram она пояснила, что суетливые движения и сбивчивая речь — это поведение, которое выдает, что женщина постоянно заслуживает любовь. Ее бессознательное желание нравиться вынуждает торопиться и выслуживаться.

По словам психолога, купить восторженный взгляд надрывным желанием понравиться невозможно.

"За тобой хочется наблюдать, когда ты наслаждаешься своими минутами, когда разговариваешь, будто пьешь густой ликер и он вяжет язык. Я хочу смотреть на женщину, которая втирает крем в кожу своих рук, потому что ей нравится себя гладить. Кремом себя можно ласкать, а не только ляпать на уставшие ладошки как лечебное средство", – поясняет Холоденко.

Почему вальяжность важна для женщин Фото: Pexels

Она советует женщинам учиться замедляться, быть в моменте и говорить себе, что у вас достаточно времени идти красивой походкой именно сейчас, ведь "потом" может никогда не наступить.

Любить себя — это исполнять свои желания, подчиняться прихотям, требовать украшающую жизнь привычку. Любить себя — это баловать, учить, лечить, организовывать качественный отдых всеми доступными средствами.

Также важно, говорит психолог, красиво сидеть, лежать и есть не только тогда, когда вас снимают для сторис. Напоминайте себе мысленно: "Девочка моя, размеренность — это эстетично".

"10, 20, 50 минут в сутки необходимо найти для замедления, для бесполезно приятного общения с собой. Это самовоспитание даст свои плоды", – заверяет Холоденко.

Психолог поясняет, что суетливым и исполнительным хочется подарить только сковороду. Ведь хорошие девочки должны любить полезные подарки.

"Пока вы не наградите себя временем для наслаждения от чашки чая, прослушивания арии из оперы, просмотра балета...Пока вы этого не сделаете, не обижайтесь, но ничто в вашем жесте или интонации не скажет миру: "Я достойна неприлично роскошного!"" – подытожила психолог.

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