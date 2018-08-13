Психолог раскрыл секрет, как научиться понимать свои желания

По словам Михаила Лабковского, даже если это не самые идеальные решения, но зато они ваши

Прислушивайтесь к себе. Фото: depositphotos

Когда не знаешь, как правильно поступить – нужно прислушиваться к своим желаниям. Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Очень часто мне задают вопросы, где в корне самого вопроса прячется внутренний конфликт. Когда в определенной ситуации одна часть вас хочет одного, а другая – противоположного. Я сторонник того, чтобы все решения были в первую очередь основанные на ваших желаниях, а не на рациональном", – говорит он.

При этом психолог отмечает, что важно, чтобы вы жили действительно так, как хотите, а не существовали так, как "нужно" и требует общество.

"Научитесь прислушиваться к первому желанию, которое у вас возникает. Мне очень нравится пример с подкинутой монеткой. Когда вы ее подбрасываете, то уже возникает внутреннее желание, чтобы она упала орлом или решкой. Так вот – прислушивайтесь к этим желаниям", – советует Лабковский.

По словам психолога, даже если это не самые идеальные решения, не самые мудрые и своевременные, но зато они ваши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда не стоит заводить детей: совет психолога

"И после того, как вы приняли решение – не меняйте курс. Не передумывайте, не мечитесь. Решили – делайте", – подытожил Лабковский.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснял, почему люди несчастны: семь популярных причин. Счастье – достаточно абстрактное понятие, ни в килограммах, ни в сантиметрах его не измеришь.