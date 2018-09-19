Психолог раскрыла секрет, как привлечь мужчину

Мария Долгих назвала условие, без которого сложно будет построить хоть какие-то отношения

Будьте счастливы друг с другом. Фото: pixabay

Чтобы привлечь мужчину, женщине для начала необходимо разобраться в себе: своих желаниях, понять, каким должен быть мужчина и отношения с ним, а также обозначить цель найти того самого своего человека.

Об этом написала в блоге психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих.

"Иногда ко мне приходят женщины с запросом: "Как привлечь к себе мужское внимание"? Какого-то конкретного мужчины, или же не дифференцируемой мужской популяции в принципе. После расспроса часто приходится сталкиваться с тем, что женщина не всегда знает о себе как о женщине достаточно, чтобы просто составить собственный цельный описательный портрет. О том, какая она, что в отношениях с мужчиной для нее является важным, а что — второстепенным. Чего от этих отношений ждет. Что любит, а что не приемлет и на что не готова соглашаться ни в коем случае. Каких мужчин предпочитает, а какие не вызывают интереса", – пишет она.

По словам Марии, это идет либо от того, что опыта отношений мало в принципе, или мало обратной связи от партнеров — поскольку узнаем мы о себе что-то только в отношениях с другими, сложности, на первый взгляд связанные с влиянием на внешнее, могут на самом деле говорить о сложностях, в первую очередь, недостаточных знаний о себе.



Составить на этом этапе понятный портрет мужчины, которого женщина хочет видеть в свей жизни, при этом — совсем трудная задача, отмечает специалист.

"Я конечно не берусь называть внятным портретом подобие фантастического единорога, которое женщины иногда фантазируют себе в партнеры. По типу: чтобы состоятельный, но щедрый, независимый, но без меня не мог и минуты прожить, сильный, но чувствительный, заботливый, но не назойливый, красивый, но скромный, умный, но не умнее меня, покладистый, но чтобы не скучно и чтоб стихами говорил, не пил, не курил и цветы всегда дарил. Каждой из нас хотелось бы встретить такого мужчину, но к сожалению, а может, и к счастью, в реальности идеальных людей (как мужчин, так и женщин) не существует. Это может вызывать много грусти, но необходимо к принятию как факт, если есть желание быть в отношениях с реальным партнером, а не вымышленным другом", – говорит психолог.

Иногда на вопрос: зачем нужен мужчина, женщина может обозначить ряд проблем, которые решаются его наличием, говорит Мария и приводит пример: "пора замуж, хочу ребенка, нужно решить жилищный вопрос, нужны деньги, страшно быть одинокой".

"Если речь идет о сексуальных, финансовых, социальных, или каких-то еще сложностях в первую очередь, то отношение к потенциальному или реальному партнеру можно описать в общем одним словом: объектное. Это, как мы, гештальтисты, любим говорить — не плохо и не хорошо. Но знать про себя необходимо, начиная поиски. Поскольку тогда нужно быть готовой, что и партнера вы найдете себе похожего, с объектным отношением к вам. И если вас это устраивает, то вероятность счастья и гармонии в семейной жизни значительно возрастает. Ведические жены — идеальный пример объектного запроса: "Ищу властного толстосума, в ответ обязуюсь готовить, давать и молчать"", – пишет Долгих.



По словам Марии, если женщина ищет себе в партнеры мужчину для любви и взаимно обогащающих эмоциональных отношений, но замечает, что подход к партнеру при этом выбирает объектный — это повод задуматься. Наше отношение к окружающим плотно завязано на отношении к самим себе. Вот эти все набившие оскомину фразы из разряда: "чтобы полюбить кого-то, нужно полюбить себя", они о том, что относясь объектно, поверхностно к себе, мало зная про себя, я могу вступить в отношения только с таким же партнером, и ждать от него тогда глубин эмпатии, интереса и внимательности ко мне не стоит. Он ведь себя с трудом различает, как же он увидит меня — чем? И честно признавая, что и я, в общем, замечаю его ровно с той же печальной регулярностью, что и саму себя, многое в отношениях становится яснее.

Возвращаясь к женщинам, которые пока только в поиске, говорит Мария, вопрос как привлечь мужчину можно трансформировать в: Чем привлечь? и Какого мужчину?

"Если говорить о нашей женской привлекательности, то бессознательно, как бы мы ни старались контролировать этот процесс, мы проявляемся именно так, какими являемся в настоящий момент. Все люди чувствуют фальшь. Даже если женщина не ставит перед собой задачу обмануть мужчину, но обманывается на свой счет сама, то транслирует этот диссонанс во вне. И если есть ощущение, что мужчины вас в принципе не очень балуют вниманием, возможно, какие-то нестыковки в вашем сознательном и бессознательном проявляются отчетливо и скорее отпугивают мужчин, чем привлекают", – пишет психолог.



Вообще если женщина нормально опрятно выглядит и пахнет и не похожа на антисоциальный элемент, то совсем не привлекать никаких мужчин она может только в одном случае: если сама не хочет контакта с ними, уверяет Долгих.

"Иногда, осознание того, что мужчина оказывается сейчас просто не нужен снимает много напряжения. Так правда бывает. Причиной так же может быть бессознательный страх и другие малодифференцируемые чувства, за которыми обычно скрывается травматичный опыт. Как и в случае с любыми признаками травмы — это прямое показание обратиться за помощью к психотерапевту", – советует психолог.



Долгих отмечает, что мужчина (как и женщина) откликается на то, что ему нужно от партнера в настоящий момент времени. И иногда так случается, что то, что у нас есть в избытке — какому-то конкретному мужчине просто не нужно. Он ищет то, чего у нас нет, и это значит, что с этим конкретным мужчиной вряд ли что-то получится. И если хорошо знать свои сильные стороны, а не только недостатки, то можно как-то сознательно делать на них акцент, и смотреть — кто на эти достоинства отзывается, что за мужчины?

"Если те, кто идут на достоинства все кругом не подходящие, а те, которые нравятся, в вашу сторону не смотрят — это говорит о том, что в психической реальности имеется конфликт с которым стоит разбираться в психотерапии. Поскольку есть путаница между желаемым и действительным в реальности отношений, значит она есть и внутри вас", – считает Мария.



По словам психолога, мы все в глубине души хотим быть замеченными, узнанными, принятыми, мы хотим нравиться и вызывать искренний неподдельный интерес. Мы хотим живого отклика на самые глубинные наши проявления, возможности разделять наши чувства с кем-то, кому это так же важно.

"Поэтому, честность и искренность с собой, способность идти за своим живым импульсом и не идти за ложным, непосредственность и естественность в сочетании с социальной адекватностью увеличивают шансы на искренние взаимные чувства. Но высокая чувствительность, привлекая, часто встречается со сложностями в зоне интроектов, долженствований, представлений о том, как правильно-неправильно. И тогда задача усложняется выбором: остановиться на чем-то знакомом, безопасном но не удовлетворяющем, или рисковать стабильностью и идти за новым опытом, открывать себя и партнера, без всяких гарантий", – пишет Долгих.

В то же время Мария отмечает, бывает, что сложность именно в том, чтобы поставить под сомнение чужие установки, и разглядеть за ними свои, возможно очень отличные от них желания.

"Какого мужчину рядом с собой хочу видеть именно я, а не то, каким он должен быть по мнению моей мамы, бабушки или моих подруг? Растет, например, женщина в семье, где все мужское обесценено и отвергнуто. И вдруг ей какой-то мужчина очень понравился. Как с этим быть? Есть ведь установка, что значение этому придавать нельзя, хотеть, интересоваться нельзя. А если рискнуть, то тогда образ себя, как нормальной женщины может пошатнуться. И как с этим обходиться?" – рассказывает о популярной модели психолог.

Но нужно искать выход – можно из семейной системы вынести опыт, когда роль мужчины в женской жизни переоценивается, и это тоже бывает сложно — отделить себя от такого семейного мифа.



!Есть женщины-воины, которые много работают и много зарабатывают, и им хорошо рядом с мужчиной, который способен взять отпуск по уходу за их общим маленьким ребенком, в то время как они продолжают карьеру. А что тогда делать с гендерными стереотипами? Насильно запихивать себя в них, или выбрать счастливую жизнь, без признания социумом ее, как "эталонной"? Хотя и эталоны сейчас стремительно меняются. И в определенной среде такая расстановка сил будет вполне мейнстримовой", – заявляет Мария.

По ее словам, есть женщины, которые так загружены работой и увлечениями, что при внимательном взгляде на свою жизнь они могут приходить к выводу, что полноценные длительные отношения с мужчиной — это для них слишком много. Любовника для встреч время от времени для такой женщины может оказаться вполне достаточно. Бывает, что это такой этап в жизни, а бывает — и постоянная ценность.

"Можно, например, любить уединенную жизнь, и иметь представления, что нормальная женщина должна быть замужем. И мучиться в поисках мужчины, который бы не отсвечивал, не мешал, только чтобы чувствовать себя достаточно нормальной, но стесненной нежелательным присутствием другого рядом", – рассказывает психолог.



По словам Долгих, нет универсального рецепта: "Чтобы найти своего человека, нужно хорошо ориентироваться в себе. Знать: Чего хочу я? Какая я? В чем похожа на знакомых мне женщин, а в чем я другая? И, конечно, знать, что я могу себе позволить, до какой степени я могу отличаться от важных для меня женщин, а где мне необходимо оставаться похожей на свое женское племя".

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