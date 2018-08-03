Психолог рассказал, как правильно говорить с начальником о повышении

По словам Михаила Лабковского, не надо приводить никаких аргументов

Не бойтесь говорить с начальником. Фото: pixabay

Чтобы получить повышение, нужно поговорить с начальником. Вот только многие бояться этого разговора, как огня.

Как правильно говорить о повышении, рассказал в Instagram Михаил Лабковский.

"Говорить надо прямо", – советует психолог и приводит личный пример: "Игорь Иванович, хочу, чтобы вы повысили мне зарплату на столько-то процентов". ⠀

В то же время Лабковский рассказывает, что важно знать в этот момент:

"Что, если вас все устраивает и вы боитесь потерять работу, то у "Игоря Ивановича" смысла платить вам больше нет. Вы же и так никуда не уйдете. А вот если вы независимы и свободны, если вы вообще человек в себе уверенный, то в 80% случаев после такой формулировки вам зарплату повысят".

По словам Михаила, не надо приводить никаких аргументов – они прозвучат, как жалобы или оправдания. Просто заявляйте сумму, которую хотите. ⠀

"А в жизни вообще ничего бояться не надо. Тем более – начальников. И уж тем более – денег", – подытожил Лабковский.

Тем временем другой психолог пояснил, где найти и как сохранить любовь. Михаил Лабковский говорит, что вы постоянно привлекаете партнеров со строго определенным набором качеств.