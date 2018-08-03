Психолог рассказал, как правильно говорить с начальником о повышении
По словам Михаила Лабковского, не надо приводить никаких аргументов
Чтобы получить повышение, нужно поговорить с начальником. Вот только многие бояться этого разговора, как огня.
Как правильно говорить о повышении, рассказал в Instagram Михаил Лабковский.
"Говорить надо прямо", – советует психолог и приводит личный пример: "Игорь Иванович, хочу, чтобы вы повысили мне зарплату на столько-то процентов". ⠀
В то же время Лабковский рассказывает, что важно знать в этот момент:
По словам Михаила, не надо приводить никаких аргументов – они прозвучат, как жалобы или оправдания. Просто заявляйте сумму, которую хотите. ⠀
"А в жизни вообще ничего бояться не надо. Тем более – начальников. И уж тем более – денег", – подытожил Лабковский.
Тем временем другой психолог пояснил, где найти и как сохранить любовь. Михаил Лабковский говорит, что вы постоянно привлекаете партнеров со строго определенным набором качеств.