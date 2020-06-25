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Светлана Ройз: "Мои собственные дети обогащают мой опыт психолога"

Известный психолог рассказала, как совмещает материнство и работу

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, свое хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала психолог и мама двоих детей Светлана Ройз.

Психолог Светлана Ройз Фото: facebook/svetlanaroyz

Светлана, как и когда вы поняли, что хотите большую семью и нескольких детей?

В моей родительской семье – двое детей. У меня есть старший брат. Для меня эта модель с одной стороны – привычна, с другой – я мечтала о мальчике и девочке. А большая семья... я не считаю, что у нас большая семья. Очень близкая, дружная. Но не большая.

Вы – психолог с большим стажем. Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли все ваши знания и навыки в родительстве?

Знаете, я же все время говорю, что мои собственные дети обогащают мой опыт психолога. Не профессия влияет на материнство, а, мне кажется, наоборот, материнство обогащает профессию. У меня совершенно разные дети. Мальчик и девочка, они принадлежат к разным поколениям, совершенно разные по психотипу.

То, что происходило и происходит в их естественном и живом взрослении – с их кризисами, страхами, преодолениями – делает мою работу более искренней и честной. Мое материнство удерживает в фокусе не только "детоцентричность", все, что я пишу и говорю – пишется и из заботы о родителях. Потому что и мне, маме, тоже часто важна забота. Но да, важно, конечно, сказать – что мои знания и опыт помогают быть внимательнее и иногда продуктивнее в отношениях с детьми.

Со вторым ребенком вы вышли на работу очень рано. У вас не возникало чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

И с сыном, и с дочкой я проводила приемы и семинары между кормлениями. Дочку кормила до 2,5 лет. Ее приносили мне в перерывах семинаров. Я вышла на работу рано, но построила свою жизнь так, чтобы быть в максимальном доступе к детям – моя студия в семи минутах ходьбы от дома.

Психолог Светлана Ройз Фото: facebook/svetlanaroyz

Я слежу за тем, чтобы в моей жизни было минимальное количество пунктов, о которых я могу сказать "жертвую". Любая жертва перерастет в кризис. Но материнское чувство вины, конечно, было и есть иногда сейчас.

Я напоминаю себе о том, что мы не нужны детям 24 часа в сутки.

Как-то в разговоре я спросила дочку: "Как ты думаешь, почему я работаю?" Ее ответ меня порадовал: "Потому что тебе нравится то, что ты делаешь. И ты получаешь за это деньги". Когда сын был маленьким, его ответ был похожим.

Но я все же, наверное, не жертвую – я делаю вклад в то, что люблю и считаю важным. И делаю вклад в тех, кого люблю.

В одном из интервью вы говорили, что не разделяете свою профессию и материнство. Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?

Наверное, не точно тогда сформулировала. У меня в жизни есть четко огороженные территории, которые обогащают друг друга, но они разделены. Я стараюсь, чтобы пространство семьи все же было отделено от пространства работы. До карантина я, например, не работала дома.

Да, конечно, я уверена, что каждому из нас важно иметь много "территорий", между которыми мы можем перемещаться. Нельзя быть идентифицированным только с одной ролью. Мы больше, чем одна роль. Я – мама, жена, дочка, психолог, преподаватель, спортсмен, поэт и т.д.

Как находите время на себя? И какие методы или способы восстановления сил вы используете, когда от всего устаете?

Для того, чтобы восстановиться, мне важно хоть немного побыть самой и ни о ком не заботиться. Пока мое спасение – сесть на 5-10 минут за пианино, также танцы, игра на флейте. Я восстанавливаюсь, когда учусь. Когда просто сажусь с планшетом под пледом и пишу. У меня была в детстве мечта – жить на острове и писать стихи и новеллы.

Психолог Светлана Ройз Фото: facebook/svetlanaroyz

Светлана, вы строгая мама? И каких основных методов воспитания детей придерживаетесь?

Я строгая мама. Хотя близкие со мной не согласны, когда я говорю о своей строгости. Но поддерживающая и следящая, чтоб не переборщить с заботой.

Я верю, что мы воспитываем собой. Не методами, не концепциями, а своей жизнью. А дети воспитывают нас. Это такой взаимообогащающий процесс.

Мои методы воспитания – любовь и здравый смысл.

Какую главную ценность вы прививаете своим детям?

Они видят, как для меня ценны люди, отношения, насколько я искренняя, видят, когда я возмущаюсь и не допускаю лицемерие и трусость. И видят, сколько я работаю, учусь, сколько тренируюсь и как настойчива. И видят, что я не сдаюсь. И при этом в нашей жизни, в моей жизни много радости, которую я вижу и инициирую. Все это мне бы хотелось, чтобы они впитали.

Светлана, вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Знаете, счастье – это ведь понятие субъективное. Мы часто путаем "радостность", удовлетворенность и счастье.

Счастье – это то, что важно себе позволить. И это не касается только одного аспекта жизни. Это же вообще про отношение к жизни.

Мне нравится такой тест: скажи, что для тебя счастье, и человек называет то, что ему для счастья не хватает.

Да, я счастлива. И да, я иногда выгораю и очень устаю. И благодаря моим выгораниям, появляются новые практики, новые смыслы и новая честность в моей работе и жизни. Мое выгорание напрямую связано со словом "нет" и позволением себе отдыха. И это же – мои рецепты от выгорания.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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