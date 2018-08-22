Названа панацея от многих психологических проблем у детей

Ребенок таким образом может "сыграть" определенные травматические события

Играйте со своими детьми. Фото: pixabay

Если ребенок подошел к вам с просьбой "поиграть", принес своих любимых мишек или лошадок, на которых вы уже смотреть не можете, не отчаивайтесь, воспользуйтесь одной из идей для того, чтобы быстро придумать ролевую игру. Ведь на самом деле ребенок таким образом может "сыграть" определенные травматические события.

О том, что ролевые игры называют панацеей от многих психологических проблем у детей и какие разновидности ее есть – читайте в статье.

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Идея первая. Игра терапевтическая.

За основу сюжета нашей игры берем проблему, с которой ребенок недавно столкнулась. Например, мы знаем, что ребенок боится пауков или насекомых. Здесь, конечно, хорошо бы иметь навыки сочинительства терапевтических сказок. Они очень пригодятся. Но можно и просто попробовать пофантазировать. Например, тот же страшный паук попадает в беду и оказывается беспомощным и жалким, а ваш ребенок своим героем его спасает. Ну разве можно бояться того, кого спас ?!

Идея друга. Игра мама помощница.

Может, есть что-то, чего вы хотите научить своего малыша. Например, на горшок ходить, мыть руки перед едой, или одеваться ... Вот и поиграйте ненавязчиво в этом. Ну, например, не хочет ребенок есть полезные овощи. Тогда лошадки наши пойдут в магазин выбрать что-нибудь полезное, возможно, поспорят по дороге о том, что им купить. Может, выберут вместе продукты (их можно здесь же быстро нарисовать на бумаге, как и магазин.) Продавец расскажет им о том, как это все приготовить, лошадки сложат покупки в пакетик, принесут домой, приготовят, поедят. Это первое, что в голову пришло. А о горшке, умывании играть одно удовольствие даже с малышами.

Идея третья. Игра жизненная.

Мы просто берем за основу игры будни малыша. Может, недавно он ходил на выставку, в гости или в дельфинарий? Может, вы гуляли по лесу, устроили там пикник? А может, просто ездили в деревню к бабушке, кормили там кур и коров? Может, малыш качался на качелях сегодня днем? Вот и поиграйте в это! Сделайте арену цирка из конструктора, найдите маленьких рыбок и сделайте "океанариум" в коробке, пригласите гостей и плюшевых медвежат!

Идея четвертая. Игра подготовительная.

Это игра поможет вам подготовить малыша к предстоящему событию. Что бы это ни было, перелет на самолете или поход в поликлинику, начало посещения садика или школьной жизни, мы можем полностью обыграть это в сюжетно-ролевой игре и таким образом немного подготовить ребенка, пробудить в ней интерес. Затем ей будет интересно наблюдать насколько действительность похожа или не похожа на вашу игру.

Идея пятая. Игра сказочно – стихотворная.

Очень проста в реализации и любимая детьми идея. Смысл вы наверняка уже поняли. Нужно просто за основу вашего сюжета взять любимый стишок малыша, сказку или мультик. Вариант беспроигрышный и, как правило, дети любят играть в такую игру снова и снова.

Идея шестая. Игра в профессии.

Хорошо знакомить ребенка с различными профессиями с помощью ролевых игр. Придумайте, кем работают и чем занимаются ваши герои? Может, у кого сад цветов, а у кого ветеринарная клиника? Возможно, дракончик тушит пожары, а медведь строит дома? Ну и, не забудем сюда включить игру про доктора и о магазине.

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