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Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Сегодня, 14:12

У настоящего левши, рассказывает невропатолог, лучше будет работать не только левая рука, но и слышать левое ухо, видеть левый глаз

В средневековой Европе левшей преследовала инквизиция, в СССР силой переучивали писать правой. Сегодня же леворукость – обычное явление. Более того, в последнее десятилетие число левшей стремительно растет. А это значит, что важно понимать в чем их особенность и как правильно вести себя с такими детьми, которые часто бояться этой своей особенности. В преддверии нового учебного года психолог Ольга Чурикова на своей странице в Facebook дала советы родителям, как ребенку левше помочь преодолеть страх перед школой.

В чем особенность левшей
В чем особенность левшей
Фото: Depositphotos

"У левшей доминирующим является правое полушарие головного мозга, а не левое, как у правшей. Школьное обучение построено на активном вовлечении левого полушария. Можно утверждать, что оно "заточено" под правшей. Даже на уроках рисования детям необходимо выполнять задания по образцу, а не по интуиции. Именно поэтому ребенку тяжело может даваться обучение", – говорит психолог.

Чтобы помочь ребенку преодолеть страх перед обучением, говорит психолог, необходимо создать атмосферу успеха.

"Определите, в каких предметах силен ребенок. На них и сконцентрируйте наибольшее внимание. Снизьте важность остальных предметов. Не требуйте от ребенка быть хорошим во всем. Пусть развивает свои сильные стороны и опирается на них", – советует Ольга.

Издавна считается, что такие люди умнее и талантливее. Кроме того, эксперты говорят, что у левши лучше будет работать не только левая рука, но и слышать левое ухо, видеть левый глаз.

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Существует миф, что якобы, левша умнее. Действительно, среди них много известных и успешных: французский император Наполеон Бонапарт, английский политик Уинстон Черчилль, ученые – Леонардо Да Винчи, Альберт Эйнштейн, музыканты – Бетховен, Пол Маккартни. К слову, основатель компьютерной империи Билл Гейтс свои миллионы всегда считал только левой рукой.

Психолог Екатерина Гольцберг эту так называемую гениальность левшей объясняют вполне научно. У праворуких доминирует левое полушарие мозга, у левшей – правое.

"Правое полушарие более творческое, оно заставляет нас мыслить более масштабно. Правое полушарие отвечает за системное мышление, левое – за последовательное. И, как правило, левши работают обоим полушариями", – поясняет она

К этому их вынуждает быт, объясняет психолог, ведь мир не приспособлен к потребностям левши.

С какими неудобствами встречаются левши – смотрите видео:

Ранее мы уже сообщали, что сегодня, 13 августа, международный день левши: интересные факты и история праздника.

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Источник: Сегодня
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