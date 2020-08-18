Психологи выяснили механизм позитивных эмоций

Ученые рассказали, как мышечная система человека связана с его системой восприятия

Улыбка способна обмануть мозг человека и сделать его мысли более позитивными. Это выяснили психологи из Университета Южной Австралии, которые провели соответствующее исследование, результаты которого опубликованы на Medicalxpress.

Во время своего эксперимента ученые выяснили, как мышцы лица связаны с позитивными мыслями человека. Всех участников исследования просили держать ручку между зубами, имитируя при этом улыбку.

В результате исследования оказалось, что мышечная активность человека, которая возникает во время улыбки, меняет не только выражение лица, а и состояние всего тела, заставляя человека генерировать положительные эмоции.

Улыбка помогает быстро стать позитивнее Фото: Depositphotos

По словам ученых, улыбка оказывает такое влияние на человека из-за того, что стимулирует миндалевидное тело, которое также известно, как эмоциональный центр нашего мозга. Улыбаясь, этот центр высвобождает специфические сигналы, которые отвечают за позитивные эмоции человека.

По словам автора исследования, доктора Мармолехо-Рамос, для психического здоровья это исследование имеет интересные последствия.

"Если мы сможем обмануть мозг воспринимать стимулы как "счастливые", тогда мы потенциально можем использовать этот механизм для улучшения психического здоровья", – прокомментировал он результаты исследования.

Ученый поясняет, что мышечная система человека и система восприятия сильно переплетаются и воздействуют друг на друга. Таким образом, если мышцы тела сигнализируют о том, что человек счастлив, то и мир вокруг себя он начинает воспринимать в позитивном ключе.

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