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Психология цвета: что любимый цвет может рассказать о вашем характере

Белый цвет называют идеальным, ведь он являет собой синтез всех цветов

Анна Ковпак
Сегодня, 17:41

У каждого человека есть любимый цвет, который преобладает в его одежде, домашнем текстиле, важен при выборе машины, помады или других вещей. Те или иные цвета могут вызывать разные эмоции и ощущения. Психологи утверждают, что любимый цвет много может рассказать о характере человека.

Ниже представлены 10 основных цветов, на основании которых можно сделать вывод о психологических особенностях человека.

1. Белый цвет

Его называют идеальным цветом, ведь он являет собой синтез всех цветов. Этот цвет выбирают люди с любым характером, ведь он никого не отталкивает.

2. Черный цвет

Он символизирует мрачное восприятие жизни. Психологи говорят, что черный цвет выбирают люди, которые не уверены в себе и склонны к депрессии.

О чем говорит любимый цвет человека
О чем говорит любимый цвет человека
Фото: Pexels

3. Серый цвет

Его выбирают излишне рассудительные и недоверчивые люди, которые часто сомневаются в своем выборе. Кроме того, серый считается нейтральным цветом, который выбирают люди, которые боятся громко о себе заявить.

4. Красный цвет

Это цвет страстей. Его выбирают люди волевые, властные, смелые и общительные. А вот у людей, которых красный цвет раздражает – комплекс неполноценности, говорят психологи.

5. Коричневый цвет

Его выбирают те, кто уверенно стоит на ногах, кто ценит традиции и семью.

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6. Желтый цвет

Он символизирует спокойствие и интеллигентность. Его выбирают люди общительные, смелые, которые умеют легко приспосабливаться ко всему новому и получают удовольствие от жизни.

7. Синий цвет

Цвет неба и расслабления выбирают спокойные люди, которым часто нужно отдыхать из-за того, что они быстро устают. Людям, которые любят синий цвет, важно чувствовать уверенность и благожелательность окружающих.

8. Зеленый цвет

Это цвет природы и самой жизни. Его выбирают те, кто боится чужого влияния и ищет способ самоутвердиться.

9. Оранжевый цвет

Этот цвет выбирают люди с хорошей интуицией и страстные мечтатели.

10. Розовый цвет

Его называют еще цветом жизни и всего живого. Этот цвет выбирают добрые люди, которым необходимо ощущать себя любимыми.

Значение цвета года и его энергетика в новом году – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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