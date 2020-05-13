Психология цвета: что любимый цвет может рассказать о вашем характере
Белый цвет называют идеальным, ведь он являет собой синтез всех цветов
У каждого человека есть любимый цвет, который преобладает в его одежде, домашнем текстиле, важен при выборе машины, помады или других вещей. Те или иные цвета могут вызывать разные эмоции и ощущения. Психологи утверждают, что любимый цвет много может рассказать о характере человека.
Ниже представлены 10 основных цветов, на основании которых можно сделать вывод о психологических особенностях человека.
1. Белый цвет
Его называют идеальным цветом, ведь он являет собой синтез всех цветов. Этот цвет выбирают люди с любым характером, ведь он никого не отталкивает.
2. Черный цвет
Он символизирует мрачное восприятие жизни. Психологи говорят, что черный цвет выбирают люди, которые не уверены в себе и склонны к депрессии.
3. Серый цвет
Его выбирают излишне рассудительные и недоверчивые люди, которые часто сомневаются в своем выборе. Кроме того, серый считается нейтральным цветом, который выбирают люди, которые боятся громко о себе заявить.
4. Красный цвет
Это цвет страстей. Его выбирают люди волевые, властные, смелые и общительные. А вот у людей, которых красный цвет раздражает – комплекс неполноценности, говорят психологи.
5. Коричневый цвет
Его выбирают те, кто уверенно стоит на ногах, кто ценит традиции и семью.
6. Желтый цвет
Он символизирует спокойствие и интеллигентность. Его выбирают люди общительные, смелые, которые умеют легко приспосабливаться ко всему новому и получают удовольствие от жизни.
7. Синий цвет
Цвет неба и расслабления выбирают спокойные люди, которым часто нужно отдыхать из-за того, что они быстро устают. Людям, которые любят синий цвет, важно чувствовать уверенность и благожелательность окружающих.
8. Зеленый цвет
Это цвет природы и самой жизни. Его выбирают те, кто боится чужого влияния и ищет способ самоутвердиться.
9. Оранжевый цвет
Этот цвет выбирают люди с хорошей интуицией и страстные мечтатели.
10. Розовый цвет
Его называют еще цветом жизни и всего живого. Этот цвет выбирают добрые люди, которым необходимо ощущать себя любимыми.
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