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Психология отношений: о чем говорят ссоры и конфликты в паре

Совсем не обязательно скандал должен проходить с криками, унижениями и битьем посуды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:32
Важно говорить о своих чувствах
Важно говорить о своих чувствах
Фото: stocksnap.io

Конфликты и ссоры в отношениях возникают у всех пар. И идеальные пары из книг, фильмов и сторис в соцсетях также не обходятся без них. Вот только зачастую их воспринимают исключительно в негативном ключе. Психотерапевт Юлия Левковская в Instagram уверяет, что скандалы и ссоры в отношениях это не всегда о конце вашей любви, а наоборот, очень часто о начале вашей близости.

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"Прежде всего, конфликт обладает уникальной способностью демонстрировать партнерам, что они небезразличны друг другу! Таким, пусть и не совсем приятным способом, мужчина и женщина говорят о своих чувствах, переживаниях, страхах, тревогах, о своей позиции и о личных границах", – говорит Юлия.

При этом психолог поясняет, что открытость, пусть и такая, намного больше говорит о любви и близости, чем терпение и недоговоренности, разочарование и недовольство.

Кроме того, поясняет Юлия, наличие ссор и эмоций – показатель того, что партнерам важно понимать друг друга – это плюс, и явный признак того, что на данный момент они пока не умеют разговаривать на "одном языке" – это минус.

"Если влюбленные смогут создать или найти свой общий язык на двоих, то отношения выйдут на кардинально новый уровень. Гораздо выше прежнего", – отмечает психолог.

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Скандалы и ссоры в отношениях часто возникают из-за того, что партнеры вышли из разных семей с разными ценностями. А ребенок с детства, как губка, впитывает в себя сценарий отношений мамы и папы. Затем в будущем переносит это в свою семью.

"Так у каждого формируется свое восприятие и способ решения конфликта. Задача двух половинок – составить свою идеальную модель отношений в семье, которая будет подходить только им. Сюда относится и выход из конфликтных ситуаций, ведь не бывает все безоблачно и гладко", – пояснила Левковская.

При этом совсем не обязательно скандал должен проходить с криками, унижениями и битьем посуды. Это может быть просто разговор на повышенных тонах с целью показать свою точку зрения, объяснив партнеру свои чувства и переживания. При этом трудности возникают из-за неумения это сделать, использовав "язык" вашего партнера.

Совет: не молчите, а говорите о своих чувствах.

"Не бойтесь ваших чувств! Даже если разговор иногда перерастает в скандал, так у вас есть намного больше шансов стать ближе и роднее друг другу! Лучше время от времени "выпустить пар", чем, скрывая свою злость, раздражение и негодование, молча глотать обиду, которая, между прочим, накапливается, что грозит серьезными последствиями", – подытожила Юлия.

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