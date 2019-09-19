Психология счастья: 10 главных принципов довольных людей

Только качественные отношения укрепляют и делают нас счастливыми

Будьте счастливы просто так Фото: stocksnap.io

Быть счастливым человеком хочет каждый, но далеко не все понимают, как получить это чувство и тем более – задержаться в этом состоянии подольше. Психолог Наталья Казарян пояснила суть психологии счастья и назвала 10 главных принципов довольных жизнью людей.

Что украинские звезды думают о счастье – смотрите видео:

Научный подход к счастью

Проект "Гарвардские исследования по развитию взрослых" под руководством психиатра Роберта Уолдингера пролил свет на то, что же делает человека счастливым. Проект был запущен еще в 1938 году, над ним работает уже четвертое поколение ученых, которые в течение 75 лет, год за годом, наблюдали за жизнью 724 мужчин.

Участников исследования разделили на две группы. Первую составили студенты второго курса Гарвардского колледжа. Вторая группа − ребята из беднейших районов Бостона. В начале исследования все юноши прошли собеседования и медосмотр. Каждые два года сотрудники проекта присылали участникам исследования анкеты для заполнения, проводили личные беседы у них дома, вели наблюдения, встречались с их детьми. Разговоры с участниками записывались на видео. В результате, кто-то из парней стал разнорабочим, кто-то − стоматологом, адвокатом, а кто-то – алкоголиком, шизофреником. Некоторые поднялись по социальной лестнице с самых низов, один стал президентом США, а другие опустились с вершин ниже плинтуса.

В результате исследования ученые выяснили, что делает людей счастливыми не усердная работа, не богатство, а только одно — хорошие отношения с другими людьми.

Три важных факта о хороших отношениях

Первый. Взаимосвязь с людьми необходима для полноценной здоровой жизни. Одиночество убивает. Оказывается, люди, у которых сильна эмоциональная связь с семьей, друзьями, обществом, здоровее физически, живут счастливее и дольше, чем люди, лишенные общения с другими.

Второй. Отношения должны быть качественными. Каждый пятый человек считает себя, в большей или меньшей мере, одиноким. Одиноким можно быть даже в кругу семьи, друзей, соратников. Состояние постоянного одиночества отравляет человека изнутри. Одинокие люди чувствуют себя менее счастливыми, их здоровье ухудшается, функции мозга отказывают раньше. Как следствие, их жизнь короче, чем у тех, кто не одинок. Только качественные отношения укрепляют и делают нас счастливыми. Люди ругаются и мирятся, это нормально. Но, как показывают исследования, в ключевых ситуациях у людей есть вера в надежность партнера, друга. Хороша душевная обстановка является нашей защитой.

Исследование показало, что наиболее удовлетворенные своими отношениями в 50 лет, оказались наиболее здоровыми в 80 лет. Ни уровень холестерина, сахара или гемоглобина в 50 лет не стали показателями здоровья в 80. Самые счастливые из пожилых пар говорили, что даже в момент сильной физический боли их не покидает ощущение счастья. Единственным показателем качества жизни оказался показатель хороших отношений.

И третий факт. Хорошие отношения защищают не только тело, но и мозг. А мозг — это память. Наблюдается очень тесная связь между процессами внешними и внутренними. Посыл следующий: "Хорошие отношения = счастливая и здоровая жизнь". Вроде бы все просто, но в жизни такими вещами мы часто пренебрегаем, откладываем на второй, третий план.

Давайте инвестировать в свое будущее, выстраивая хорошие взаимоотношения прямо сейчас. Дивиденды к нам придут гарантировано и очень скоро в виде счастья, здоровья, хорошей памяти. Делайте самые крупные ставки на семью, друзей, единомышленников и будьте счастливы.

Принципы счастья

Психолог поделилась принципами, которые она использует в жизни, чтобы быть счастливой.

1. Успех полностью зависит от вашей точки зрения.

Считайте себя успешным, и точка. Все доводы относительно того, что у вас "не получается, не складывается, не клеится" − уничтожьте. Представьте их, визуализируйте, а затем мысленно возьмите большой крепкий камень и разбейте их. Проецирование неудач ведет к постоянным испытаниям.

Ваша низкая самооценка − результат навязанного вам мнения, в которое вы свято верите. Уясните для себя раз и навсегда — вы успешны всегда. Примите себя. Уважайте себя. Работайте над этим.

2. Симпатизируйте другим людям.

Посмотрите вокруг – людей очень много и все они разные. Не бойтесь заводить новые знакомства. Сложности − это нормально. Любой навык или умения не появляются из ниоткуда. Старательные тренировки дадут свои результаты. Нужно усердно работать через "не комфорт" и вы удивите себя с лучшей стороны. Замечайте в людях доброе и светлое. Отсекайте негативные оценки.

3. Умейте видеть перспективу и быть благодарными.

Научитесь быть благодарными своим близким и родным, друзьям и коллегам по работе. Благодарными опыту и ситуациям, которые произошли. Ведите дневник благодарности, реальный или виртуальный. Раз в неделю с помощью дневника благодарите людей за опыт, обстоятельства за возможности и так далее. Дневник придаст ритуальность и системность. Благодарить всегда есть за что. Главное, смотреть под нужным углом.

4. Будьте своевременными и надежными во всех отношениях.

Быть своевременным − это когда вы делаете все вовремя, тогда, когда вас об этом просят, а не тогда, когда звезды стали в нужной последовательности или погода наладилась. Надежность — это когда ты уверен, что при любых условиях тебя услышат и тебе помогут. Эти понятия тесно связаны друг с другом, и применять их нужно изначально по отношению к себе.

5. Будьте внимательны к себе, к своим поступкам и внимательны к другим.

Начинайте с себя. Не требуйте от других того, чего нет у вас. Уделяйте знаки внимания своему окружению. Любые отношения строятся на обмене энергиями и их необходимо подпитывать. Не скупитесь, и вам ответят той же монетой.

6. Будьте правдивы по отношению к себе и к другим.

Правдивость − это когда наши действия, слова и внутренний посыл находятся в гармонии. Вера в то, что вы сможете кого-то убедить в искренности своих чувств без их наличия — утопия.

7. Следите за тем, что вы слушаете.

Точка входа и есть точкой выхода. Если ваше окружение жалуется на своих мужей, детей, матерей, отцов, свекровей, здоровье, на другие обстоятельства, отслеживайте это и направляйте разговор в другое русло. Скажите себе и другим: "Я на диете из хороших новостей". Не бойтесь оценки ваших слов. Лучше предложите другую тему для беседы.

8. Учитесь получать счастье от простых вещей.

Получайте счастье от своей наблюдательности, приоткройте створку вашего волшебного сундука фантазий и красок. Ведь то, что вы думаете или говорите о других, в конечном счете, должно и будет относиться к вам.

9. Будьте терпеливы и настойчивы.

Слова, мысли и настрой — это хорошо. Но без труда, как говорится… Рассматривайте все выше сказанное как ежедневный труд над собой. Системный, регулярный подход — путь к личному успеху. И не сомневайтесь ни на мгновение в себе, в собственных силах и возможностях. Не сомневайтесь, что люди оценят вас по достоинству. А знаете почему? У них просто не будет других вариантов.

10. Важна также системность.

Отсутствие регулярности и неспособность держать ритм положительных перемен может подтолкнуть вас к мысли, что у вас это не получается или не работает. Но вспомните поведение грудничков, малышей до года – с каким упорством они тренируют свой навык ходьбы. Упал – встал – пошел дальше. Да еще с каким азартом. Заразитесь своим собственным упорством, желанием и верой. Ваши падения — путь к вашему успеху.

Регулярность и способность держать ритм выведет вас на совершенно другую орбиту. Если не занимаетесь собой и своими целями на постоянной основе, то вернетесь на исходное положение. Тот, кто настроил себя на длительную и терпеливую осаду, вскоре обнаружит, что поднялся куда быстрее, чем предполагал. Тот, кто довольствуется быстрыми переменами, их и получит, но ненадолго.

Настраивайте себя изначально на то, что вы строите не однокомнатную квартиру, а комфортабельный дом своей мечты. Не ждите определенного случая. Ваш случай настанет тогда, когда вы решите. Придерживайтесь своих решений. Доводите решения до конца.

Совет: не забывайте делать все легко, принимать себя и других не так серьезно. Вдоволь смейтесь. Учитесь делая, не теряя из виду конечный результат. Дисциплинируйте свои мысли, слова и действия, чтобы быть верными своему решению. Делайте все с любовью.

Тем временем мы выяснили, каких женщин ищут достойные мужчины: всего два важных качества.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.