Психология стройности: как настроить свой разум на похудение

Для того, чтобы успешно потерять вес необходимо не только соблюдать режим питания, но и отпустить стрессы прошлого

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Рассеять стрессы прошлого — психотехника, которая позволяет стать счастливее. Но, оказывается, ей под силу сделать человека и стройнее. Почему и каким образом, я узнала на лекции кинезиолога, преподавателя центра "Ритмы жизни" Игоря Орлова.

"Рефлексами и инстинктами человека управляет его древний мозг. При этом он "не думает", что делать, когда возникает стрессовая ситуация, а автоматически выдает команды по программе "Бей, беги или замри!". Для "бежать" требуется ловкость и скорость, для "бить" необходима смелость и сила, для "замереть" усилия не нужны. Ведь это не сопряжено с рисками: достаточно остановиться и делать вид, что все устраивает. Если говорить в контексте лишнего веса, то "рептилия" в нас выбирает оставлять все, как есть — только бы не нападать и не убегать. Вот рука так и тянется за бесконечными перекусами, чипсами и майонезом", — поясняет Игорь.

Звучит правдоподобно. Но почему человек априори набрал вес? Что за стрессы выпускают из нас "рептилию", и неужели разум не способен ее укрощать?

"В общепринятой форме нет, не может, — говорит кинезиолог. — Считается, что если взять волю в кулак, то можно управлять "рептилией" в приказном порядке. Но "воля" не успокаивает древний мозг. Нужно убрать все, что страшит "рептилию", огорчает, обижает, злит. Тогда она перестанет парализовывать нормальное пищеварение, переключать обмен веществ на режим, при котором нет нормального расхода энергии. Разобраться в первопричине того, что вызывает эти все негативные чувства и эмоции, под силу разуму. Когда произойдет осознание этого "что", то человеку разумному в нас не составит труда перепрограммировать память древнего мозга".

Составьте личный "прейскурант" проблем

Основных сфер жизни человека — пять. Если они не наполнены, это вызывает целый спектр стрессовых чувств — от "За что же мне это?" до "Что же со мной, бедняжкой, теперь будет?". Отсюда еще один механизм тучности: человека умаляли/умаляют, и "рептилия" расширяет свою значимость через увеличение тела, пытаясь стать "большим человеком".

Итак, первая сфера — безопасность и комфорт, сейчас и в прошлом. Скажем, количество и качество пищи и сна; наличие не просто дома, а такого, что нас устраивает; заработок; зачинали ли человека в любви и комфорте или наспех в общежитии за простынкой.

Вторая сфера — телесные удовольствия: насколько человек удовлетворен как мужчина (или женщина); еда у него, только чтобы не помереть с голоду, или такая, которую он любит и может наслаждаться ею; обнимали ли часто его в детстве; удовлетворяли ли его пищевые желания (например, он любил мороженое, а родители запрещали "эту гадость"); разрешали ли ему бегать, прыгать, танцевать — наслаждаться движениями тела).

Третья сфера — наличие силы и власти, умение отстаивать свою позицию, конструктивно конфликтовать, обладать самодисциплиной. К слову, неудовлетворение этой сферы проявляется жирком, расположенным в области живота.

Четвертая сфера — душевность и сердечность: насколько я люблю партнера, родных, друзей и насколько любим ими; люблю ли я себя; не переживал ли я сейчас или в прошлом предательство (в том числе предательство родителями). У человека с проблемной четвертой сферой лишний вес особенно виден в области груди и рук.

Пятая сфера — выражение себя, права и обязанности: устраивает ли вас количество и качество общения; как часто вы слышали "Закрой рот!" и молча проглатывали это; не было ли в вашем детстве установок по типу "Молчи! Вырастешь, будешь тогда мне тут говорить!"; были или есть сейчас запреты на право быть собой (например, носить короткую юбку) — не получив его, человек расширяет свою значимость, "увеличиваясь".

Признайте "ужас" и примите себя

Проанализировав, какая из сфер у вас не удовлетворена сейчас или была не заполнена в прошлом (проблемы могут быть сразу в нескольких), выберите 3—4 самые болезненные. Когда переформатируете их (на это может уйти не одна неделя, но некоторым людям хватает и нескольких дней), займетесь перепрограммированием остальных. Для этого, сидя, коснитесь макушки кончиками пальцев и одновременно расставьте ноги на ширину плеч — это поможет вам "включить" древний мозг. Помним: он отвечает за рефлексы, а потому тут же отреагирует на движения.

Теперь уберите руку с головы и проговаривайте болезненные утверждения, уверяя "рептилию" в том, что вы достойны и любимы, даже если есть проблема: "Даже если я толстая, я все равно люблю и принимаю себя — здесь, сейчас и всегда, целиком и полностью, без условий" или "Даже если я не умею говорить людям "нет", я все равно люблю и принимаю себя — здесь, сейчас и всегда, целиком и полностью, без условий". При этом быстро, но легко постукивайте боком сжатого кулака (участком возле мизинца) по центру ладони другой руки, меняя руки через 3—4 постукивания.

Следующий этап — разобраться: чем полезно для вас иметь идеальную фигуру? Прописывайте выгоды, как будто бы они уже есть. Выгод должно быть не меньше 16. Снова держите пальцы на макушке, внимание направляйте на стопы, при этом представляйте живые образы, сопровождающие выгоду: картинку, звук, запах, вкус, ощущения тела. И старайтесь выдавать при этом радостные эмоции, проговаривая "Как хорошо, что…". По завершении перечисления всех выгод в этой форме, уберите пальцы от макушки.

Формулируйте желаемые перемены также в настоящем времени. Например, так: "Мой вес 60 кг", "Я получила работу менеджера в арт-студии, где требовались работники с идеальной фигурой" и т. п. При этом стимулируйте одновременно точки в углах между ключицами и грудиной: одну точку большим пальцем, вторую — любыми двумя пальцами, сомкнутыми вместе.

Одновременно с проговариванием фраз вслух, нужно "включать" разные отделы мозга, чтобы "записать" туда желаемые образы. Для этого последовательно закрывайте-открывайте глаза; посмотрите влево, вниз, вправо; сделайте большой круг глазами по часовой стрелке и обратно; быстро подвигайте глазами 10 раз слева направо и обратно; медленно поднимайте глаза снизу вверх; посчитайте назад от 24 до 14 (или любое другой цифирный ряд); напойте про себя любую мелодию; почувствуйте разные запахи и вкусы, сопутствующие вашим фразам; сконцентрируйтесь на том, как стоят ваши ноги, какая осанка. В конце подышите в разном ритме: глубокий вдох, вдохните еще пару раз, быстрый выдох наполовину, выдох полностью, и еще немного выдохните с усилием, 3-4 раза сделайте обычной вдох-выдох только в быстром темпе, 3-8 циклов "вдох-выдох" подышите спокойно.

Повторяйте каждый день не менее месяца.

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