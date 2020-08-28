Психосоматика: какие истинные причины бессонницы

Избавиться от бессонницы усилиями силы воли – невозможно, поэтому займитесь своим подсознанием

Сон – важная составляющая здоровья и хорошего самочувствия человека. И если вы никак не можете заснуть или ваш сон поверхностный, стоит обратить внимание на свою нервную систему, уверен клинический психолог Вадим Санжаров. На своей странице в Instagram он написал истинную причину бессонницы.

Для того, чтобы выяснить, почему у вас плохо получается уснуть или сон поверхностный, нужно понимать, что у нас есть вегетативная нервная система: симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая нервная система включается, когда человек находится в состоянии "Бей или Беги".

Какие истинные причины бессонницы Фото: freepik.com

Эксперт привел пример: представьте, что на вас бежит мамонт. Он большой, а вы маленькие. Что тогда происходит:

принудительное мышление: Как выжить? Как спастись? Что делать?

нет аппетита. Какая еда? Тут бы выжить.

кровь из периферии идет к центру.

нужно быть начеку, некогда спать. Бессонница.

"Иными словами бессонница – это часть телесной программы, которая помогает вам спастись от мамонта", – пояснил психолог.

Только в наши дни нас атакуют не реальные, а виртуальные "мамонты"

начальник, который ищет предлог, чтобы вас уволить;

подруга детства, которая плохо с вами поступила и вы не можете этого принять;

измены мужа, которые разбивают сердце, но вы молчите, чтобы не остаться одной;

состояние "мама не хотела меня" и теперь вы чувствуете себя лишней на празднике жизни;

страх смерти из-за наследственных болезни ваших родных. Или поставленных диагнозов и многие другие.

Для того, чтобы тело выключило программу и пришло в нормальный ритм – нужно найти и обезвредить виртуального "мамонта".

Человек, страдающий бессонницей, должен научиться завершать свой день, чтобы полностью отдаться ночи и погрузиться в отдых. Кроме того, он должен уметь заботиться о бессознательном своей души. Это необходимо, чтобы выяснить, где притаился его страх.

Вместе с тем, бессонница дает повод задать себе следующие вопросы:

Насколько я зависим от власти контроля и разума?

Способен ли я отпускать?

Насколько развиты во мне способность отдаваться и доверие?

Избавиться от бессонницы усилиями силы воли – невозможно, поэтому займитесь своим подсознанием.

К чему могут привести недосыпание или бессонница – смотрите видео:

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