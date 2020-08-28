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Психосоматика: какие истинные причины бессонницы

Сегодня, 16:45

Избавиться от бессонницы усилиями силы воли – невозможно, поэтому займитесь своим подсознанием

Сон – важная составляющая здоровья и хорошего самочувствия человека. И если вы никак не можете заснуть или ваш сон поверхностный, стоит обратить внимание на свою нервную систему, уверен клинический психолог Вадим Санжаров. На своей странице в Instagram он написал истинную причину бессонницы.

Для того, чтобы выяснить, почему у вас плохо получается уснуть или сон поверхностный, нужно понимать, что у нас есть вегетативная нервная система: симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая нервная система включается, когда человек находится в состоянии "Бей или Беги".

Какие истинные причины бессонницы
Какие истинные причины бессонницы
Фото: freepik.com

Эксперт привел пример: представьте, что на вас бежит мамонт. Он большой, а вы маленькие. Что тогда происходит:

  • принудительное мышление: Как выжить? Как спастись? Что делать?
  • нет аппетита. Какая еда? Тут бы выжить.
  • кровь из периферии идет к центру.
  • нужно быть начеку, некогда спать. Бессонница.

"Иными словами бессонница – это часть телесной программы, которая помогает вам спастись от мамонта", – пояснил психолог.

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Только в наши дни нас атакуют не реальные, а виртуальные "мамонты"

  • начальник, который ищет предлог, чтобы вас уволить;
  • подруга детства, которая плохо с вами поступила и вы не можете этого принять;
  • измены мужа, которые разбивают сердце, но вы молчите, чтобы не остаться одной;
  • состояние "мама не хотела меня" и теперь вы чувствуете себя лишней на празднике жизни;
  • страх смерти из-за наследственных болезни ваших родных. Или поставленных диагнозов и многие другие.

Для того, чтобы тело выключило программу и пришло в нормальный ритм – нужно найти и обезвредить виртуального "мамонта".

Человек, страдающий бессонницей, должен научиться завершать свой день, чтобы полностью отдаться ночи и погрузиться в отдых. Кроме того, он должен уметь заботиться о бессознательном своей души. Это необходимо, чтобы выяснить, где притаился его страх.

Вместе с тем, бессонница дает повод задать себе следующие вопросы:

  • Насколько я зависим от власти контроля и разума?
  • Способен ли я отпускать?
  • Насколько развиты во мне способность отдаваться и доверие?

Избавиться от бессонницы усилиями силы воли – невозможно, поэтому займитесь своим подсознанием.

К чему могут привести недосыпание или бессонница – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как избавиться от хронической усталости: упражнение на восстановление сил.

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бессонница психология психосоматика
Источник: Сегодня
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