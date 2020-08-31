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Пять фактов о подростковом бунте, которые должен знать каждый родитель

Сегодня, 17:20

Подростковый возраст – это время большой гормональной и психической перестройки

Подростковый возраст считается одним из самых сложных и противоречивых в жизни детей и их родителей. Поэтому взрослым важно быть максимально внимательными с детьми в этот период, ведь подростковый бунт – не редкость, говорит психолог Михаил Лабковский. На своей странице в Instagram он назвал пять фактов о подростковом бунте, которые должен знать каждый родитель.

1. Вы не понимаете своих детей потому, что сами уже не подростки

Обратили внимание, что пожилых людей, как правило, отличает консерватизм. Музыку они любят старую, одежду носят, как 30 лет тому назад.

Дело в том, что, если себя не развивать специально и не заниматься собой целенаправленно, новые нейронные цепи в головном мозге просто не образуются.

В результате психика в буквальном смысле "закостеневает", застывая в прошлом. В прошлых представлениях о добре и зле, в прошлых эстетических предпочтениях и так далее, говорит эксперт.

У подростков в силу возраста и обстоятельств (учеба, новый опыт, познание мира) есть уникальная способность быть максимально чувствительными ко всем мировым тенденциям, понимать их и пропускать через себя.

Что важно знать о подростковом бунте
Что важно знать о подростковом бунте
Фото: Pexels

"Так что, если вы не понимаете своего ребенка, дело не в нем – дело в вас. Это не "молодежь уже не та". Это вы "уже не те". Без обид", – поясняет Лабковский.

2. Он ведет себя странно? Это совершенно естественно⠀

В нашем мозге есть важная часть – лобная доля коры. Это место отвечает за разные вещи, а главное – за наше социальное поведение. Например, если после аварии человек повреждает именно это место, он может начать вытирать руки о занавески, ржать на похоронах, рассказывать непристойные анекдоты на рабочем собрании и многое другое.⠀

То есть благодаря этому участку мозга мы понимаем, что принято, а что не принято делать в конкретном обществе. Что есть "норма", а что так себе, говорит психолог и уточняет, что передняя доля коры созревает только к 25 годам. Поэтому странное поведение подростков совершенно естественное.

3. Подростковый бунт – это миф

Раньше бытовало мнение, что для подростка совершенно нормально бунтовать против родителей. Типа, он так специально себя ведет, иначе сам никогда родителем не станет. Познает мир и его границы.

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"Современная психология установила, что это миф. Статистика показывает, что центиниалы – самое молодое поколение – вообще не пытаются поругаться со своими папами и мамами. Статистика семейных разборок, слава богу, ползет вниз. Если ваша семья этим похвастаться не может, есть смысл задуматься, а что в ней, собственно, творится", – советует Лабковский.

4. Подростковый возраст – объективно самый тяжелый период за всю жизнь человека

Это время большой гормональной и психической перестройки. Физиологически с этим справиться довольно тяжело, и те проблемы, с которыми сталкиваются ребята с 12 до 18 лет, мы попросту игнорируем.⠀

"Если ребенку ничего не хочется от слова "совсем", это может быть симптомом подростковой депрессии. И да, когда я говорю про "ничего не хочется", я имею в виду вообще ничего. А не "учиться, как завещал дедушка" и "стараться поступить туда, где его видит папа"", – отмечает эксперт.

5. Все проходит и это пройдет⠀

Подростковый возраст закончится, а ваши отношения с ребенком – это на всю жизнь, отмечает эксперт. Поэтому сейчас вашему подростку как никогда нужна ваша поддержка. Ему тяжело физически, ему сложно по социальным причинам.

"Родители, будьте, пожалуйста, на его стороне. Не пытайтесь стать его врагом – попробуйте роль друга", – посоветовал психолог.

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родители подростки психология Михаил Лабковский
Источник: Сегодня
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