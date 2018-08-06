Пять карьерных советов от 30-летних для тех, кому нет 20

Пытайтесь реализовывать свои замыслы, а не просто витать в облаках в мечтах о светлом будущем

Добивайтесь своей мечты. Фото: pixabay

Учиться на чужих ошибках умеют не далеко все. Некоторым нужно набить свои шишки, чтобы сделать определенный вывод.

Иногда нам всем не хватает ценного и полезного совета. Когда тебе 30, то понимаешь, сколько возможностей упущено, какие ошибки допущены, что можно было сделать лучше, быстрее, правильнее. Мы подумали, а почему бы не поделиться собственным опытом с теми, кто стоит в самом начале карьерного пути. Вдруг, именно эти слова добавят вам уверенности в выборе или предостерегут от неверного пути.

Перед вами 5 советов от 30-летних сотрудников Work.ua:

Выберите работу, которая вам действительно по душе

Станислав Демяник. Руководитель отдела модерации Work.ua

Выбирая работу, не думайте о деньгах. Вы всегда сможете хорошо заработать, если будете любить то, что делаете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ От каких вредных привычек в офисе лучше поскорее избавиться: 10 пунктов

Определите цель и начните путь к ней как можно раньше, причем смело начинайте с самых низов. Например, если вы хотите стать коммерческим директором, смело идите на работу промоутером или продавцом и учитесь у более опытных коллег. Станьте своим главным критиком и всегда находите варианты делать работу еще лучше.

Помните, что вы автор своей карьеры и все зависит только от вас

Ирина Полевая. Руководитель HR-отдела Work.ua

Развивайтесь по принципу "хочу — могу — делаю". Если решили, что вам что-то интересно, верьте что "Ти зможеш все!" и любыми способами достигайте цель. Например, курсы проходят в другом городе, у вас нет времени туда поехать, помните, что все получится, по-другому не будет — позвоните и договоритесь с организаторами об онлайн-трансляции за дополнительную плату либо найдите человека, который поделится информацией.

Не стойте на месте, знакомьтесь, ищите!

Выбирайте для себя окружение — находитесь в среде постоянно развивающихся людей.

Знакомьтесь с новыми людьми.

Ищите для себя менторов — более мудрых, сильных, которые многого хотят и достигают.

Общайтесь с самыми разными людьми: из разных стран, профессий, бизнесов, интересов.

Много читайте.

Развивайте навыки проектной работы

Сейчас все больше задач переходит из плоскости линейной работы в плоскость проектного взаимодействия. Вы можете начать развивать этот навык, самостоятельно организовав себе праздник в свой день рождения: определите, какая цель (порадовать себя, удивить друзей), продумайте, что нужно успеть сделать и в какие сроки, распределите задачи между разными людьми, проанализируйте, что можно улучшить.

Не ждите лучших времен

Александра Летова. Руководитель контент-отдела Work.ua

Лучшее время — это сегодня. Начать учить английский, записаться на курсы ораторского искусства, устроиться на первую работу. Все это нужно делать прямо сейчас. Лучшие времена никогда не наступят, если постоянно переносить их на понедельник.

Не бойтесь смелых решений и действуйте. Пытайтесь реализовывать свои замыслы, а не просто витать в облаках в мечтах о светлом будущем. Потому что время — единственный ресурс, который играет не на нашей стороне.

А если вы уже выдохлись – вам необходим отпуск. Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков. Восстановите свое ресурсное состояние.