Пять обязательных вещей, которые нужно сделать после потери работы

Напишите в социальных сетях, что вы снова в поиске, расскажите свою историю

Что делать, если вас уволили. Фото: depositphotos

Потерять работу боится каждый, у кого она есть. Ведь, одно дело, когда ты планируешь уволиться и уже нашел новое место работ и совсем другое, когда тебе указывают на дверь в тот момент, когда ты этого не ждешь.

Work.ua советует выполнить пять пунктов, чтобы отвлечься от неприятностей и настроиться на новую волну.

1. Выпустите эмоции, найдите группу поддержки

Не нужно копить обиду и грусть. Вы расстроены — это нормально. Не держите эмоции в себе. Заручитесь поддержкой тех, кто уже через это прошел или сейчас находится в вашем положении. Если вы злитесь на несправедливость, дайте себе позлиться. Если расстроились из-за утерянных возможностей — поплачьте или просто пожалейте себя.

После того как вы выпустите пар, можно делать следующий шаг.

2. Расскажите всем о своем новом статусе

Говорить людям, что вы безработный — не особо приятно. Кажется, что вас начнут осуждать или посчитают неудачником. Но это далеко не так.

Если вы расскажите близким, вас смогут поддержать морально, а может, и материально, по крайней мере в первое время.

Если поделитесь со знакомыми — возможно, вам предложат новое место, поделятся вакансиями и предложениями.

Напишите в социальных сетях, что вы снова в поиске, расскажите свою историю. Пусть все знают, что такой хороший специалист снова в игре.

3. Определитесь, что у вас с финансами

Вас уволили, но ведь остались какие-то сбережения? Последняя выплаченная зарплата? В общем, надо хорошенько подумать, что будете делать с деньгами, пока не найдете работу. Возможно, стоит стать на учет в Службу занятости. Это уже какие-то выплаты. Подумать о подработке.

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В общем, сильно расслабляться не стоит. Поплакали, погрустили выговорились, заручились поддержкой и вперед — думать о финансовой стабильности.

4. Инвестируйте в себя

Звучит странно, да? Подбейте финансы и инвестируйте в себя. Но поверьте, смысл в этом есть. Потратьте часть своих сбережений на посещение какой-нибудь конференции.

Там вы сможете познакомиться с кем-то, кто поможет найти работу или посоветует, к кому обратиться. Найти работу через знакомых — один из самых действенных способов. Не говоря о том, что там же вы сможете узнать что-то новое, чего вам не хватало для профессионального развития.

5. Продумайте свой рассказ для будущих интервью

Раз уж работы пока нет, подумайте над тем, как обоснуете свое увольнение будущему работодателю. Составьте историю, которая покажет и вас в выгодном свете, и бывшего начальника не запятнает. Не забудьте рассказать, что сделали вывод из прошлых ошибок и, проанализировав ситуацию с увольнением, знаете, какого вектора нужно придерживаться на новом месте.

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