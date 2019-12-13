Пять подсказок, чтобы расположить к себе собеседника

Следите за зрительным контактом во время общения

Как расположить к себе собеседника Фото: Pexels

Общение – важная часть нашей жизни, поэтому очень важно уметь располагать к себе собеседника. Вот только не всегда это получается сделать в силу того, что вы не знаете правильные подходы. Вашему вниманию пять подсказок, чтобы расположить к себе собеседника и получить от общения максимум пользы.

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1. Расскажите о себе

Чтобы расположить человека, который замкнут или не разговорчив, вы можете начать с себя. Расскажите какую-то историю о себе: это, во-первых, даст возможность собеседнику немного узнать о вас, а во-вторых, рассказать ответную историю или просто отреагировать на нее в процессе вашего общения.

Главное – знать меру и дать возможность собеседнику поговорить, иначе может случиться не диалог, а монолог, а это уже другая история.

2. Проявляйте внимание к собеседнику

Когда ваш собеседник что-то говорит – реагируйте на его речь. Вы можете кивнуть, улыбнуться, показать мимикой лица или жестами, что вы, например, согласны с человеком или тоже хотели это же сказать.

Следите также за зрительным контактом, если долго или часто отводите взгляд в сторону, ваш собеседник может подумать, что вам не интересно с ним.

3. Поднимите самооценку собеседника

Для этого не нужно придумывать какие-то нереальные комплименты, достаточно просто искренне отреагировать на речь человека. Для этого можно использовать фразы такие, как: "Это интересно", "Это действительно правильная стратегия", "Как увлекательно", "А я и не знал, это новая для меня информация".

Во-первых, так вы искренне проявляете интерес к собеседнику и слушаете его. А во-вторых, делаете ему приятно, поднимая самооценку.

Как расположить к себе собеседника Фото: Pexels

4. Задайте неожиданный вопрос

Обсуждая какую-то определенную тему, разговор плавно может затянуться или стать довольно шаблонным. В такие моменты на помощь вам придет неожиданный вопрос. Причем, совсем не обязательно он должен касаться обсуждаемой темы.

Это поможет вывести ваш разговор на новый уровень и дать собеседнику возможность взглянуть на тему вашего обсуждения по-новому.

5. Покажите свой интерес к теме

Если ваш разговор перешел в разряд узкоспециальных, тут просто золотая жила – задавайте вашему собеседнику вопросы по теме, в которой он профи. Даже если этот разговор на бытовые темы, вы можете поинтересоваться, как он бы поступил в той или иной ситуации.

Здесь не идет речь самому стать безвольным и неинтересным, чтобы только вашему собеседнику было комфортно. Тут о том, что порождает хорошее общение, ведь такое же отношение вашего собеседника к вам тоже было бы очень уместным и правильным.

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