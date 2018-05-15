Пять правил успешного карьериста

Даже самые рутинные задания – это составляющая карьерного успеха, поэтому вам необходимо научиться быть терпеливым

Не торопитесь в работе. Фото: pixabay

Чтобы достичь успеха важно не просто много работать, а и не забывать о важных нюансах, которые помогут правильно себя вести в рабочих отношениях.

Вашему вниманию пять простых правил успешного карьериста.

Правило 1. В бизнесе нет друзей.

Важность установления благоприятных деловых отношений в своем рабочем коллективе никто не оспаривает, но не стоит стремиться подружиться со своими коллегами. Научитесь оставлять в стороне личные привязанности, когда дело касается бизнеса. Вы никогда не сможете достоверно спрогнозировать, как поведет себя ваш якобы друг, если вам случится попасть в круг его жизненных или финансовых интересов.

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Правило 2. Учитесь подчиняться.

Вы должны понять, что путь к вершине долог и тернист, поэтому вам придется четко следовать любым приказам, указаниям и инструкциям руководства. Не стоит демонстрировать напоказ имеющиеся у вас лидерские качества и стремление получить должность повыше – не все руководители любят слишком бойких подчиненных, но и сидеть на месте тоже не нужно.

Правило 3. Умейте вовремя промолчать.

Излишняя разговорчивость может навредить вашей карьере. Коллеги могут выставить вас в дурном свете перед начальником, если вы будете обсуждать его работу с ними. Поэтому лучше тщательно взвесить прежде, чем сказать что-то пикантное даже самому проверенному временем коллеге.

Правило 4. Не торопитесь.

Даже самые рутинные и скучные задания – это составляющая карьерного успеха, поэтому вам необходимо научиться быть терпеливым. Воспитывайте привычку воспринимать скучные рабочие моменты как часть опыта. В будущем она еще не раз принесет вам пользу. Не забывайте, что людей, способных без раздражения решать рутинные рабочие вопросы, всегда по достоинству оценят.

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Правило 5. Гордыня – это грех!

Гордыня способна погубить даже самых талантливых специалистов, ведь они попросту забывали о том, кем были до того, как поднялись на карьерную вершину.

Не практикуйте пренебрежительно-снисходительное отношение к своим коллегам, которые занимают более низкие должности. Как знать, возможно, в будущем вы поменяетесь местами, и тогда вам будет очень тяжело объяснить, почему вы так себя повели.

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