Пять причин ненавидеть День святого Валентина

Не все радуются празднику 14 февраля

Пять причин ненавидеть День Валентина Фото: Depositphotos

Считается, что 14 февраля – самый романтичный день в году. Но тем не менее, есть немало людей, кого он не радует и даже раздражает. И это не только одиночки без пары. Есть немало причин не любить этот праздник, – считают скептики, – и вот некоторые из них.

Причина 1. Это праздник маркетологов и пиарщиков

И частично это так и есть. Стоит только посмотреть на огромное количество акционных предложений, розыгрышей и акций в этот день, а также количества проданных в этот день цветов, сердечек и прочих милых штучек и сколько денег на это тратится – невольно задумываешься, а стоит ли так тратиться именно в этот день? Или лучше радовать друг друга приятностями и признаваться в любви ежедневно в обычной жизни и дарить цветы без повода?

Причина 2. 14 февраля – день разочарования

Слишком маленький букет, слишком дешевый подарок, не тот ресторан, не очень приятный сюрприз… Как правило, почему-то с этим романтичным днем связано очень много ожиданий (вот сегодня он мне точно сделает предложение/подарит кольцо с бриллиантом/увезет на край света…). И частенько они чреваты разочарованием. Именно в этот день многие пары ссорятся, хотя об этом не принято говорить. Что поможет избежать? Поговорка "не очаровывайся, чтобы не разочаровываться". Живите моментом и благодарите за то, что есть.

Причина 3. Суета, суматоха и аншлаги

Действительно, 14 февраля обычно яблоку негде упасть в кафешках, ресторанах и прочих местах, где принято приятно проводить время. Слишком много суматохи, пробежки через весь город в поисках оригинального подарка ко Дню Валентина, нервы, попытки оправдать надежды партнера – все это изрядно выматывает. И в итоге можно получить вместо желаемого расслабления и наслаждения расстройство и апатию. В таком случае лучше либо позаботиться о сценарии проведения праздника и подарках заранее или вовсе не выходить и дома и побыть вдвоем в своем гнездышке, почему нет

Причина 4. Очень много пафоса и наигранной романтики

Пик фальшивых признаний приходится именно на этот день. Ведь сама дата обязывает. Даже если вы знакомы всего два дня – принято ведь. А потом, когда наступают обычные будни, выясняется, что не все так радужно. Чтобы сделать искреннее признание человеку, по-настоящему для тебя важному и близкому, не нужно ждать 14 февраля. А праздновать день влюбленных вдвоем нужно тогда, когда вы действительно влюблены друг в друга, а не "для проформы".

Причина 5. Историческая правда: грустная первопричина

Вроде как все об этом знают или где-то слышали, но не связывают одно с другим. Сегодня это валентинки-признания-убойная доза романтики и цветов, а ведь изначально 14 февраля – это день смерти. Казни, вернее. Того самого Валентина, который тайно венчал влюбленных а Древнем Риме. Но если относиться ко всему проще (в конце концов, есть и другие праздники, более "неоднозначные"), то и не о чем переживать.

Главное – внутреннее ощущение счастья и гармонии с собой. Независимо от того, в паре ты или нет, в отношениях или пока в поиске. И даже независимо от того, празднуете ли вы День Валентина или проводите его как обычно.

Напомним, что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей.

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