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Пять самых прямолинейных знаков зодиака

Сегодня, 07:40

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Влияние звезд на человека, его характер, повадки и поступки даже сильнее, чем мы можем себе представить. Так утверждают астрологи и называют пять самых прямолинейных знаков зодиака.

Овен

Представители этого знака зодиака считаются самыми смелыми и прямолинейными. Они всегда будут говорить вам правду в лицо, ничего не придумывая и не обращая внимание на то, что вас это может огорчить. Для них неважно, что о них думают другие люди, поэтому они не слишком и церемонятся с различными выражениями.

Какие знаки зодиака самые прямолинейные
Какие знаки зодиака самые прямолинейные
Фото: pexels

Близнецы

Они бывают довольно прямолинейными и тем самым иногда повергают в шок окружающих, которые от Близнецов такого не ожидали. Представители этого знака зодиака не сожалеют о сказанном, даже если задевают своими словами окружающих. Из-за своей откровенности Близнецов считают нечувствительными и даже немного черствыми людьми.

Лев

Представители этого знака зодиака хотят все и сразу, несмотря на то, что находится у них на пути. Они думают только о том, что важно для них, и действуют без малейшего раскаяния. Львы очень честные и бескомпромиссные люди, которые предъявляют высокие стандарты не только себе, но и другим людям. Они легко задают прямолинейные вопросы, отчего их часто считают бесцеремонными и даже эгоистичными.

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Стрелец

Они всегда будут говорить только то, что думают, и даже не обратят внимание на то, нравится вам это или нет. Если вам нужно услышать искреннее мнение по какому-либо вопросу, тогда смело обращайтесь к Стрельцам.

Водолей

Эти люди довольно общительны, но безусловно прямолинейны и зачастую бескомпромиссные. Водолеи чаще всего высказывают свое мнение и совсем не беспокоятся о том, понравится ли оно кому-то или нет. Эти люди упрямы по натуре и будут стоять на своем до конца, несмотря на реакцию собеседника.

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Источник: Сегодня
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