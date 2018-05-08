Пять самых распространенных ошибок в резюме, которые сводят с ума

Хорошее резюме цепляет с первой строчки и моментально увеличивает шансы кандидата

Тщательно проверяйте свое резюме. Фото: depositphotos

Чтобы найти хорошую работу, важно составить хорошее резюме. А чтобы составить такое резюме, важно знать, какие ошибки допускать категорически нельзя.

Помните, что хорошее резюме цепляет с первой строчки и моментально увеличивает шансы кандидата. Тогда, как плохое резюме – работает против вас.

Сайт Work.ua назвал пять самых распространенных ошибок в резюме, которые сводят с ума.

1. Текст-простыня

Иногда встречаются резюме, напоминающие набор бессмысленного текста, который льется сплошным потоком. Чтобы избежать такого эффекта, сделайте резюме структурированным — используйте отступы, подзаголовки, списки. Сокращайте предложения, пишите максимально просто и ясно. Помните: ваша цель — не усыпить рекрутера, а заинтересовать.

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2. Не та должность

Упс! Отправили резюме с заголовком "Менеджер по продажам" на должность "Офис-менеджер"? Ай-яй-яй! Тут-то ваша невнимательность может сыграть с вами злую шутку. Если среди прочих резюме работодатель увидит ваше, совершенно не подходящее даже по названию, каковы шансы, что он его вообще откроет, как думаете?

Перед отправкой внимательно сверьтесь с вакансией, все ли соответствует.

3. Не те условия

Если, к примеру, в вакансии изложено предложение для работы на полный день, а вы ищете подработку на 2-3 часа или удаленную работу, либо не отправляйте такое резюме на эту вакансию, либо опишите ситуацию в сопроводительном письме.

Подумайте сами, если бы вы искали работу с графиком строго с 8:00 до 17:00, а вам то и дело предлагали бы с 10:00 до 19:00, вас бы это не раздражало?

4. Ничего личного

Резюме, которое в точности копирует еще десятки таких же — это не ваше резюме, это списанная работа. Добавьте в него хоть что-то от себя. Покажите, что это именно вы написали собственное резюме, а не скопировали его из интернета. Пусть в нем будет ваш опыт, ваши достижения. А если, к примеру, опыта еще нет, пусть хотя бы сопроводительное письмо отражает ваше желание и причины, почему стоит нанять такого работника.

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5. Грамматические ошибки

Ошибки в письме — мелочь, которая может стать настоящим камнем преткновения. Особенно для тех, кому придется работать с документами или общаться с клиентами/партнерами по переписке.

Перед отправкой вычитайте свое резюме, покажите еще кому-то. Проверьте в любом онлайн-корректоре. Грамотность — как хорошие манеры — лучше, чтобы вам не пришлось краснеть за свои ошибки.

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