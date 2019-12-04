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Пять способов не чувствовать себя уставшим в течение дня

Важно срочно пересмотреть свои привычки и заменить их на другие – полезные

Анна Ковпак
Сегодня, 14:02
Как взбодриться - способы
Как взбодриться - способы
Фото: Pexels

Нередко бывает так, что только проснувшись, человек уже чувствует себя уставшим. А в течение дня это чувство только усиливается и единственное, чего хочется – быстрее дойти до дивана, а не идти на работу и решать какие-то вопросы. В этом случае важно срочно пересмотреть свои привычки и заменить их на другие – полезные.

Как спать, чтобы быть бодрым – смотрите видео:

Вашему вниманию пять действенных способов, чтобы не чувствовать себя уставшим в течение дня.

1. Следи за своим сном

Очевидно, что слишком мало сна утомит кого-угодно. Если вы регулярно спите меньше семи часов, вы не только будете измучены, но и рискуете заработать серьезные проблемы со здоровьем. Среди них:

  • Увеличение веса
  • Депрессия
  • Повышенный риск несчастных случаев
  • Пониженный иммунитет
  • Повышенный риск диабета и проблем с сердцем
  • Нарушение мышления, памяти и настроения

В то время, как слишком мало сна является самой распространенной причиной истощения, удивительно, что некоторые исследования показали, что регулярный сон более девяти часов каждую ночь также повышает риск ожирения, диабета и головных болей. Так что придерживайтесь золотой середины – 7-8 часов сна способны сделать вас бодрее и живее в течение дня.

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Сон так же важен для вашего здоровья, как правильное питание и физические упражнения, поэтому не откладывайте его в сторону, чтобы освободить место для других занятий. Начните хотя бы с легкой зарядки каждый день.

2. Правильное питание

Если ваш обычный завтрак – маффин, бутерброд или, что еще хуже, ничего – скорее всего, вы почувствуете эффект уже через несколько часов в день. Нагрузка тяжелой дозой углеводов приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Поэтому постарайтесь добавить протеин в каждый прием пищи и перекус, чтобы сбалансировать углеводы с белком. Протеин предотвращает сильные колебания уровня сахара в крови, оставляя вас более сытым.

3. Активный отдых

Это может показаться нелогичным, но ежедневная усталость может быть способом, с помощью которого ваше тело может потребовать больше активности. Различные активности повышают обмен веществ, стимулируют настроение и помогают лучше спать по ночам. Это не значит, что вам нужно проводить часы в тренажерном зале, но даже 20-минутная оживленная прогулка вокруг квартала принесет пользу.

4. Вода везде и всегда

Обезвоживание приводит к усталости, и многие люди не пьют достаточно воды в течение дня. Увеличьте потребление, держа бутылку с водой под рукой, и выпивайте полный стакан воды перед каждым приемом пищи. Еще один быстрый трюк для мгновенного пробуждения – быстрый душ. Если это не ваш вариант, тогда хотя бы помойте лицо и руки в холодной воде – даже этот маленький шаг поможет вам чувствовать себя более бодрым.

Пейте много воды, чтобы не допустить обезвоживания
Пейте много воды, чтобы не допустить обезвоживания
Фото: Pexels

5. Повеселитесь

Смех – один из лучших энергетиков в мире, и он вам ничего не стоит. Посмотрите смешной фильм, прочитайте веселый роман или ваш любимый комикс или позвоните другу, который всегда вас смешит.

Побалуйте себя любимым занятием каждый день, хотя бы ненадолго. Читайте или слушайте любимую музыку, чаще делайте то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Попробуй что-нибудь новое: запишитесь на интересующий вас урок, пойдите в новый ресторан, изучите новое хобби или спорт. Даже небольшие изменения, такие как новая прическа или новый путь к работе, могут расшатать рутину и сделать вас более внимательными.

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Источник: Сегодня
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