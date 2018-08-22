Пять веских причин, по которым вас не приглашают на собеседование

Важно максимально индивидуализировать отклик на вакансию

Главное - не отчаивайтесь. Фото: pixabay

Вы отправляете резюме на открытые вакансии пачками, но они остаются без ответа, а вы – без работы. Почему же вас не приглашают на собеседование, разбирался Work.ua.

Главное, перестаньте паниковать. Даже, если ваши письма пропадают без вести, пожалеть себя, конечно, можно, но не увлекайтесь. И не занимайтесь самобичеванием, а продолжайте поиски, развивайте свою сеть контактов, совершенствуйте искусство самопрезентации и проверьте, может быть работодатель вам не ответил по одной из пяти следующих причин.

1. Содержание резюме не соответствует требованиям вакансии

Вы столько души и сил вложили в свое резюме, так подробно описали свой опыт, упомянули стрессоустойчивость и быстрообучаемость, похвастали реализованными проектами, уровнем владения программами. А теперь окиньте свое резюме критическим и грозным взглядом рекрутера. Соответствует ли его название и содержание должности, на которую вы претендуете?

2. Ваше письмо выглядит неубедительно

Если вы отправляете резюме и сопроводительные письма пачками, то скорее всего, их содержание слишком общее, а любой HR хочет увидеть не только заинтересованность в вакансии, но и реальные аргументы в пользу того, что ее следует отдать именно вам. Поэтому максимально индивидуализируйте отклик на вакансию.

3. Ваши навыки не соответствуют требованиям вакансии

В том случае, если вы рассылаете резюме целенаправленно, но на собеседование вас все же не приглашают, перечитайте еще раз текст вакансии. Возможно, вы не выполнили какое-нибудь из специальных условий, упустили упоминание о тесте, кодовом слове или тестовом задании. Или переоценили свои возможности и ваши навыки не совсем то, что ищет работодатель. К слову, о навыках — проверьте достаточно ли хорошо вы презентовали их в своем резюме.

4. Вас кто-то опередил

Вы подходите, но кто-то просто отправил резюме раньше и, к несчастью для вас, он тоже подошел. Так бывает и это один из тех случаев, когда не все зависит от вас. Хотя секундочку! Если рекрутер достаточно вежлив, чтобы сообщить вам о том, что вакансия уже закрыта и нужный человек найден, попросите его сохранить ваше резюме. Ведь новичку еще нужно пройти испытательный срок.

5. Они собираются вам ответить, но пока у них не было времени

В ходе рекрутинговой кампании, работодатели получают такое количество писем и резюме, что иногда у них просто не хватает времени всем ответить. А некоторые и вовсе не торопятся с ответом, пока не наберут достаточного количество резюме — просто для сравнения. Некоторые рекрутинговые кампании могут длится до трех недель. Не отчаивайтесь и еще немного подождите.

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Как узнать в чем именно кроется причина?

Если должность вас действительно интересует, то проявите инициативу и поинтересуйтесь у работодателя, в чем загвоздка. Телефонный звонок, в большинстве случаев, поможет узнать ответ на этот вопрос, но подготовьтесь заранее к мини-интервью по телефону. А если вы решили написать, то не стоит отправлять более двух писем — вашу настойчивость могут принять за отчаяние, а это сыграет не в вашу пользу.

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