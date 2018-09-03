Рабочее утро украинцев: как и с чего оно начинается

Примечательно, что самым плодотворным временем для работы чаще называли утро вторника осенью

Многие сотрудники начинают свое рабочее утро с кофе и общения с коллегами. Фото: pixabay

Утро – далеко не для всех является самым плодотворным временем суток. Но однозначно, это особое время в рабочем процессе. С одной стороны, это довольно продуктивная часть рабочего дня, а с другой, – утром необходимо определенное время на концентрацию и борьбу с сонливостью.

HeadHunter Украина поинтересовался у своих респондентов, как проходит их рабочее утро.

Напомним, по результатам опроса, самым плодотворным временем для работы чаще называли утро вторника осенью. Но, конечно же, все индивидуально. Кроме того, уровень производительности у человека может варьироваться в зависимости от дня недели и времени суток, особенностей психотипа, образа жизни, специфики деятельности и т.п.

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Возвращаясь к вопросу утра и работы, большинству нужно определенное время для того, чтобы включиться в процесс. 28% респондентов отметили, что с момента их прихода в офис до полной концентрации на рабочих задачах обычно проходит до 15 минут, 22% – 15-30 минут, 18% – полчаса-час. 15% отмечают, что бывает по-разному: иногда удается сконцентрироваться на работе сразу, а иногда проходит время, прежде чем удастся достичь полной концентрации на рабочих задачах. Некоторым помощником во включении в рабочий процесс становится кофе, а кому-то просто необходим более длительный промежуток – несколько часов (вариант "Другое" – 2%). И лишь 15% удается сразу включиться в работу.

Пока сотрудники настраиваются на рабочий процесс, большинство из них (61%) пьет утренние кофе/чай, 44% общаются с коллегами. 37% перед стартом работы читают новости, 23% – просматривают ленту в социальных сетях. Среди других утренних активностей – просмотр почты, рабочих заметок, списка задач, организация рабочего пространства и т.п.

Для почти трети опрошенных одной из утренних активностей является планирование задач на будущий рабочий день. Еще 49% планируют дела тогда, когда есть возможность. 10% респондентов что-то намечать не позволяет специфика работы. 5% опрошенных просто не любят планировать. Некоторые делают это только по необходимости или вечером накануне рабочего дня (другое – 6%).

Так или иначе утро для большинства начинается с постепенного включения в рабочий процесс, общения с коллегами за чаем/кофе, планирования задач. И уже после этого начинается активный рабочий день.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в июле 2018 года. В опросе приняло участие 639 респондентов из разных регионов Украины.

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