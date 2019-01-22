Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

Преподаватели дали родителя важный совет

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:31
С ребенком нужно путешествовать, говорят учителя Фото: depositphotos
С ребенком нужно путешествовать, говорят учителя
Фото: depositphotos

На сайте Ассоциацией студенческого и молодежного туризма (SYTA) в США были опубликованы результаты опроса, в рамках которого социологи пытались установить, как путешествия влияют на развития ребенка.

Эксперты опросили 1500 учителей и выяснили: 56 процентов респондентов считают, что путешествия напрямую влияют на достижение успехов в учебе и карьере. 53 процента верят в то, что поездки улучшают понимание учебной программы. Еще 74 процента опрошенных согласились, что путешествия повышают способность к саморазвитию.

Путешествуйте вместе с ребенком Фото: pixabay

Преподаватели уверены, что дети, которые часто выбираются из своей зоны комфорта и оказываются в новой среде, больше расположены к учебе и исследованиям, так как постоянно проявляют любопытство к окружающему миру. Часто путешествующие дети более толерантны, сентиментальны и отзывчивы, говорят учителя.

 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что есть множество моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите оставаться успешным и счастливым человеком. Кроме этого, мы писали, чего не стоит делать в определенном возрасте. Также был назван легкий психологический трюк, который спасет от болезней.

Еще несколько материалов по теме:
София или Принцесса: названы самые популярные и необычные детские имена в Украине Какие факторы вызывают послеродовую депрессию: ответ психолога Как назвать мальчика в январе 2019 года
ребенок путешествия учеба психология развитие
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео

Популярные статьи

Вчера, 14:34Техно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

Вчера, 08:48Стиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

Вчера, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

20 январяШоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

20 январяШоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

20 январяТехно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

20 январяFun

День Соборности Украины: что это за праздник

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

19 январяFun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 январяFun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяШоу-бизнес

Как ведущие телеканала "Украина" отмечают Крещение

19 январяТехно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

19 январяСтиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

Новости партнеров

Велосипедистка дня: российская бикини-модель София Малолетова
Велосипедистка дня: российская бикини-модель София Малолетова
Олега Винника звинуватили у плагіаті – результати експертизи
Олега Винника звинуватили у плагіаті – результати експертизи
Головные уборы на зиму: модные тенденции 2019 года
Головные уборы на зиму: модные тенденции 2019 года
MONATIK впервые поделился снимком своей жены
MONATIK впервые поделился снимком своей жены
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Мистика Бермудского треугольника: жуткие тайны раскрыли в фильме
Мистика Бермудского треугольника: жуткие тайны раскрыли в фильме
Музыкальный эксперт из США рассказала об уникальном голосе Димаша
Музыкальный эксперт из США рассказала об уникальном голосе Димаша