Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

Преподаватели дали родителя важный совет

С ребенком нужно путешествовать, говорят учителя Фото: depositphotos

На сайте Ассоциацией студенческого и молодежного туризма (SYTA) в США были опубликованы результаты опроса, в рамках которого социологи пытались установить, как путешествия влияют на развития ребенка.

Эксперты опросили 1500 учителей и выяснили: 56 процентов респондентов считают, что путешествия напрямую влияют на достижение успехов в учебе и карьере. 53 процента верят в то, что поездки улучшают понимание учебной программы. Еще 74 процента опрошенных согласились, что путешествия повышают способность к саморазвитию.

Путешествуйте вместе с ребенком Фото: pixabay

Преподаватели уверены, что дети, которые часто выбираются из своей зоны комфорта и оказываются в новой среде, больше расположены к учебе и исследованиям, так как постоянно проявляют любопытство к окружающему миру. Часто путешествующие дети более толерантны, сентиментальны и отзывчивы, говорят учителя.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что есть множество моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите оставаться успешным и счастливым человеком. Кроме этого, мы писали, чего не стоит делать в определенном возрасте. Также был назван легкий психологический трюк, который спасет от болезней.