Как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации

Психолог говорит, что гормон радости подпитывает мотивацию

Как пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком Фото: Pexels

До Нового года осталось меньше месяца и подготовка к праздникам в самом разгаре. А что может быть чудесней в жизни, чем ожидание волшебных моментов с приходом новогодних и рождественских праздников. Это время, когда, дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза да и взрослые тоже полагают большие надежды на этот период. Как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком и как это связано с развитием, знает психолог Юлия Чемер.

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По ее словам, этот период очень тесно связан с развитием и мотивацией. Это как раз период, когда:

пора писать письмо Деду Морозу и Святому Николаю;

готовить подарки своими руками для бабушек/дедушек и самых дорогих близких;

кто-то с удовольствие выучит стишок в канун праздников;

адвент-календарь – это просто гениальное изобретение для развития детей (и не только в преддверии Нового года) ;

подготовка праздничного стола с участием маленьких гениев;

а еще уборка, что так сложно дается в период обычных будней.

"Попробую пояснить разницу между занятиями, которые не всегда хочется делать (будем говорить о дошкольном возрасте, т.к. у школьников еже более осознанная и продуманная мотивация) и "интересными традициями, которые в конечном итоге приводят к волшебному появлению желанных подарков и ощущения неимоверного чуда", – говорит Юлия.

По ее словам, это самое ожидание праздника рождает мотивацию, которая способна качественней влиять на выполнение и результат заданий, которые поставлены перед ребенком. Выполняется все с удовольствием.

Например, не получалось у ребенка 5 лет четко слышать и писать какой-нибудь звук, а желание написать правильно письмо, чтоб получить нужный подарок – уже меняет дело.

Гормон радости подпитывает мотивацию. Поэтому поделки, которые было невозможно сделать ранее, становятся абсолютно легкими в исполнении ребенка, хоть и с небольшой помощью взрослых, поясняет психолог.

"Как бы это не звучало, но развитие всех психических функций происходит очень качественно в ожидании чудесных моментов и подарков. В момент уборки дома и подготовки праздничного стола, ребенок с удовольствием осваивает такие важные навыки самоорганизации и самообслуживания", – говорит Чемер.

Но отдельно стоит сказать об адвент-календаре: "Это своеобразный инструмент, когда ребенок с легкостью осваивает счет и ощущение себя в пространстве и времени. Идей таких календарей огромное количество и они действительно важны, особенно в дошкольном возрасте. Хорошо, если он еще будет создан вместе с ребенком это еще подкрепит развитие фантазии, внимания и мышления".

Мотивируйте детей к развитию Фото: Pexels

Психолог заверяет, что праздники – это не только повод ничегонеделанья, а еще качественного развития, когда дети сами этого хотят.

"Все взрослые стремятся к тому, чтоб иметь любимую работу или обожаемое хобби, а детям нужно лишь давать возможность почувствовать это в любом возрасте, но в тот момент, когда есть собственная мотивация. Будьте уверены, это еще один шаг к воспитанию уверенной в себе и счастливой личности", – подытожила она.

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