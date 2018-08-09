Реалити-шоу семейства Кардашьян делает людей хуже: необычное исследование

В исследовании приняли участие в общей сложности 487 взрослых, которых разделили на две контрольные группы

Семейство Кардашьян. Фото: gettyimages

Просмотр таких реалити-шоу, как Семейство Кардашьян, заставляет зрителя чувствовать себя бедным.

Об этом сообщили ученые Лондонской школы экономики и политических наук. Они провели соответствующее исследование и выяснили, что демонстрация гламура, роскоши и богатства на телевидении делает человека материалистом. А это, в свою очередь, приводит к антисоциальному поведению, пишет Maxim.

В исследовании приняли участие в общей сложности 487 взрослых, которых разделили на две контрольные группы. Разным группам показывали рекламные объявления о роскошных продуктах и фотографии богатых знаменитостей, а также другие "нейтральные образы" об общественном транспорте, природных пейзажах и многом другом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Психолог пояснил, что такое любовь и как она связана с детством

В результате выяснилось, что та группа, которая просматривала подобные телешоу, чувствовала себя хуже. Такие реалити-шоу, как Семейство Кардашьян, делают человека более эгоистичным и ухудшает его моральные качества.

Исследователи полагают, что это связано с демонстрацией богатой жизни в средствах массовой информации, которая приводит к тому, что зритель расценивает роскошь и деньги, как основу счастливой жизни.

"По своей сути все мы являемся материалистами. Но в то же время наше социальное взаимодействие делает нас человечными и сострадательными. Все это зависит от нашей культуры. Если в обществе материализму уделяется все больше внимания, то это общество начинает расценивать материализм, как способ достичь наивысшего уровня счастья. Это приводит к тому, что люди становятся эгоистичными и антисоциальными", – говорит доктор Родольфо Лейва из Департамента медиа и коммуникаций LSE.

Тем временем психолог рассказал, когда правильно рожать детей. По словам Михаила Лабковского, есть популярные причины, которые ведут прямиком к разочарованию.