Ребенок взялся за обои: как пережить период "наскальной живописи"

Создание шедевров музейного масштаба на стенах — это своего рода первичная тренировка делать что-то нестандартно

Когда ребенок хочет творить на стенах у него приходит понимания первичной свободы творчества. Фото: depositphotos

Пришло время, когда ваш малыш прекрасно держит карандаш, и он осознает, что он творец. При этом полотном для его творчества становятся обои.

Как правильно, прожить этот период наскальной живописи у вашего малыша, рассказывает психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич.

В этот период, когда ваш малыш хочет творить на прекрасных новых обоях у него приходит понимания первичной свободы творчества. Формируется стойкая психическая установка Я — могу, Я — созидаю. И если родители не создадут достаточных условий для этого важного проявления и будут ограничивать, а еще хуже наказывать ребенка, он в последствии медленно и незаметно потеряет веру в свои силы, в то что он сможет создать что-то сам ценное и важное. Рисунки на стенах в вашем доме, это чудесный сигнал, ваш малыш становиться частью общества и хочет как-то в нем звучать и транслироваться, чтоб его шедевры были видны всем. И это очень важная составляющая полноценного социального развития малыша. Запреты в таком случаи или провокации стыда со стороны взрослого могут вызвать социофобию в дальнейшем, ребенок не сможет включаться в социальные структуры и смело проявляться в них. Выход за пределы листа и создание шедевров музейного масштаба на стенах — это своего рода первичная тренировка делать что-то нестандартно, по-другому, необычно и как следствие развитие возможностей креативного самопроявления, в разных жизненных ситуациях. Привычка делать что-то не по шаблону, это очень важный навык современной личностной эффективности. И если, вы будете ограничивать в этом своего ребенка, не удивляйтесь, что, когда ему во взрослой жизни надо будет найти выход он не сможет это себе позволить. Рисунки на стенах — это символическая заявка ребенка – "Я здесь был", след, который он хочет оставить как значимый для Мира Творец. Если родители не дают такой возможности ребенку с раннего детства, то и не удивляйтесь что, когда он вырастит, он не сможет достигать свои мечты во благо Мира и добра. Ведь, когда – то стена стала важнее, чем эскиз картины что мог бы изменить всю историю искусства.

"Резюмируя все выше написанное, очень прошу дайте своему ребенку стену для искусства, специально организуйте пространство для свободного творчества. Этот короткий период "наскальной живописи" длиться не больше 2 лет, но может повлиять на всю жизнь и стать началом успеха или началом комплексов и неврозов", – подытожила Виктория.

Ранее психолог рассказала, как цвет влияет на человека. Узнайте, какой цвет помогает успокоиться, стабилизировать настроение и сбалансировать эмоции.