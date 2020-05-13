Ретроградная Венера: как влияет на отношения людей

Больше всех ощутят на себе влияние Тельцы, Весы, Скорпионы, Овны и Близнецы

Сегодня, 13 мая 2020 года, начинается период ретроградной Венеры. Продлится он по 25 июня текущего года. Интересно, что Венера ретроградной бывает каждые полтора года. В этом году Венера делает петлю в Близнецах.

За что отвечает Венера:

любовь;

партнерские отношения;

финансы;

мода;

роскошные вещи;

драгоценности;

внешность.

В период ретроградности именно эти аспекты будут подвластны влиянию и все может поменяться с ног на голову.

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Влияние ретроградной Венеры

Больше всех ощутят на себе влияние ретроградной Венеры Тельцы, Весы, Скорпионы, Овны и Близнецы.

В это время в отношениях может возникнуть напряжение и идти на компромиссы будет сложнее. Вместо того, чтобы принять условия партнера, появятся обвинения во всех тяжких. Появится также излишняя требовательность. У некоторых пар также может потеряться смысл их союза.

Астрологи не рекомендуют умалчивать появившиеся проблемы, а умеренно и спокойно их обсуждать. Если вам накипело – выскажитесь, выпустите пар и постарайтесь как можно мягче донести до партнера свои замечания. Это поможет вместе решить проблему.

Не бегите разводиться – эмоции и внутренняя пустота к партнеру временны.

На горизонте могут появится бывшие возлюбленные, но и исчезнут они также внезапно, как и появились.

Самым напряженным временем станет период, когда Венера образует негативные аспекты с планетами. Такими днями станет 21 мая, когда Венера образует квадрат с Нептуном – могут возникнуть денежные затруднения, а также 2 июня, когда Венера образует квадрат с Марсом – возможны трудности в любовных делах.

Ретроградные планеты 2020 – календарь и даты Фото: Сегодня

Во время ретроградной Венеры может появится ощущение недолюбленности и недооцененности. А это в свою очередь может спровоцировать проблемы в отношениях. Если у вас возникает ощущение, что отношения необходимо разорвать – лучше подождите с этим решением, когда закончится цикл ретроградной Венеры.

Кроме любовных отношений ретроградная Венера дает финансовые преимущества тем, кто знает, как их использовать. Это время отлично подходит для продажи ненужных вещей и залежавшихся товаров. Сможете продать недвижимость, которую давно не могли продать. Хорошее время для тех, кто торгует антиквариатом – на него вырастет спрос.

Ранее мы уже сообщали про ретроградные планеты 2020: даты и влияние.

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