Ретроградная Венера: как влияет на отношения людей
Больше всех ощутят на себе влияние Тельцы, Весы, Скорпионы, Овны и Близнецы
Сегодня, 13 мая 2020 года, начинается период ретроградной Венеры. Продлится он по 25 июня текущего года. Интересно, что Венера ретроградной бывает каждые полтора года. В этом году Венера делает петлю в Близнецах.
За что отвечает Венера:
- любовь;
- партнерские отношения;
- финансы;
- мода;
- роскошные вещи;
- драгоценности;
- внешность.
В период ретроградности именно эти аспекты будут подвластны влиянию и все может поменяться с ног на голову.
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Влияние ретроградной Венеры
Больше всех ощутят на себе влияние ретроградной Венеры Тельцы, Весы, Скорпионы, Овны и Близнецы.
В это время в отношениях может возникнуть напряжение и идти на компромиссы будет сложнее. Вместо того, чтобы принять условия партнера, появятся обвинения во всех тяжких. Появится также излишняя требовательность. У некоторых пар также может потеряться смысл их союза.
Астрологи не рекомендуют умалчивать появившиеся проблемы, а умеренно и спокойно их обсуждать. Если вам накипело – выскажитесь, выпустите пар и постарайтесь как можно мягче донести до партнера свои замечания. Это поможет вместе решить проблему.
Не бегите разводиться – эмоции и внутренняя пустота к партнеру временны.
На горизонте могут появится бывшие возлюбленные, но и исчезнут они также внезапно, как и появились.
Самым напряженным временем станет период, когда Венера образует негативные аспекты с планетами. Такими днями станет 21 мая, когда Венера образует квадрат с Нептуном – могут возникнуть денежные затруднения, а также 2 июня, когда Венера образует квадрат с Марсом – возможны трудности в любовных делах.
Во время ретроградной Венеры может появится ощущение недолюбленности и недооцененности. А это в свою очередь может спровоцировать проблемы в отношениях. Если у вас возникает ощущение, что отношения необходимо разорвать – лучше подождите с этим решением, когда закончится цикл ретроградной Венеры.
Кроме любовных отношений ретроградная Венера дает финансовые преимущества тем, кто знает, как их использовать. Это время отлично подходит для продажи ненужных вещей и залежавшихся товаров. Сможете продать недвижимость, которую давно не могли продать. Хорошее время для тех, кто торгует антиквариатом – на него вырастет спрос.
Ранее мы уже сообщали про ретроградные планеты 2020: даты и влияние.
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