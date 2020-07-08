Ретроградный Меркурий: какое влияние оказывает на работу

Найти хорошую работу в этот период – словно поймать перо жар-птицы

Коридор затмений остался позади, но успел стать периодом выявления и устранения ошибок прошлого, решения давно назревших вопросов. Произошла настоящая ревизия жизни, говорит астролог Елена Мун. А впереди все еще ретроградный Меркурий. В своем Instagram она предупредила, что не стоит в этот период пытаться избежать сложностей и проблем – их нужно непременно решать, не оттягивая в долгий ящик.

"Потому что в ноябре урок будет еще жестче для тех, кто не усвоил сейчас. У кого это отношения, у кого – работа", – пояснила астролог.

Ретроградный Меркурий 2020 – какое влияние окажет на людей Фото: Wikipedia

Как ретроградный Меркурий влияет на работу:

Найти хорошую работу в этот период – словно поймать перо жар-птицы: удается избранным. Чаще всего предлагают что-то несерьезное, неинтересное, то, с чем работать не хочется, рассказывает Мун.

"И, если согласиться, то впоследствии выясняются скрытые нюансы, которые в корне не устраивают – меньший размер оплаты, неподходящие условия труда, смещаются часы работы или обязательные командировки и тд", – говорит астролог.

А если вам все же повезло найти работу в этот период, то после выхода Меркурия в прямое движение может выясниться, что ваш круг обязанностей намного шире, и приходится работать за кого-то.

"Но исключения тоже бывают и изменения складываются наоборот, в лучшую сторону", – подметила Мун.

Тем, кто устроился на новую работу в указанный период, астролог рекомендует уточнить условия и обязанности после 15 июля, не внесли ли негласные изменения в ваш трудовой договор.

"Вот такой он, Меркурий в ретрограде (с 18 июня по 13 июля), на все пойдет, лишь бы у нас было время заняться ревизией жизни", – подытожила астролог.

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