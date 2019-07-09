Ретроградный Меркурий в июле 2019: астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Меркурий стал ретроградным, и это по-своему будет влиять на все знаки зодиака

Ретроградный Меркурий в июле 2019: как пережить всем знакам зодиака Фото: pexels.com

В июле 2019 года Меркурий вновь стал ретроградным. Это значит, что влияние Меркурия на землян несколько изменится. Если в так называемом прямом движении Меркурий "отвечает" за правильную коммуникацию, скорость, хорошие сделки в торговли, прощание с бывшими партнерами, то в ретроградной позиции все эти процессы могут или исказиться, или замедлиться.

Период ретроградного Меркурия будет двигаться в попятную около трех недель – с 8 июля по 1 августа и окажет свое влияние на все знаки зодиака. Особенно его влияние ощутят такие знаки, как Дева и Близнецы, которыми, как считают астрологи, управляет Меркурий.

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Читайте астрологический прогноз для всех знаков зодиака во время ретроградного Меркурия у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Как пережить ретроградный Меркурий Овнам

Овнам не рекомендуется вкладывать деньги в новые бизнес-проекты, поскольку они могут оказаться авантюрами. Позаботьтесь об отложении средств "на черный день" и наведите порядок в документации. Чаще во время периода ретроградного Меркурия проводите время с друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Как пережить ретроградный Меркурий Тельцам

Тельцам во время ретроградного Меркурия не стоит удивляться поломке компьютеров или другой техники. Справиться с некоторыми проектами на работе может быть трудно, поэтому обратитесь за дружеской помощью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Как пережить ретроградный Меркурий Близнецам

Близнецам стоит проверить счета в банках. Возможны проблемы с переводами средств. Внимательно проверяйте документы, которые собираетесь подписывать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Как пережить ретроградный Меркурий Ракам

Ракам нужно быть осторожными с законодательством. Если вы не уверены в каких-то юридических тонкостях во время периода ретроградного Меркурия, лучше обратитесь за советом к соответствующему специалисту.

Лев (23 июля – 21 августа)

Как пережить ретроградный Меркурий Львам

Львам во время ретроградного Меркурия следует обратить внимание на отношения с родными и близкими. Помните о том, что дом — это ваша крепость. Найдите время, чтобы позвонить маме или пойти на встречу со старыми друзьями.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Как пережить ретроградный Меркурий Девам

В жизнь Дев в период ретроградного Меркурия могут вернуться прежние поклонники. Однако не стоит входить в ту же реку дважды. Помните, что люди не меняются, и эти старые отношения могут снова разбить вам сердце.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Как пережить ретроградный Меркурий Весам

Весам не стоит поддаваться чувству депрессии — оно обманчиво. Стоит разобраться в себе, проанализировать прошлые поступки. Однако не надо заниматься самокопанием и самоедством.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Как пережить ретроградный Меркурий Скорпионам

Скорпионам нужно очень хорошо обдумывать свои действия и поступки, чтобы после окончания периода ретроградного Меркурия за них не пришлось горько расплачиваться. Вы сами управляете своей судьбой, поэтому надо хорошо держать вожжи.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Как пережить ретроградный Меркурий Стрельцам

Стрельцам нужно взять паузу в финансовых делах. Возможно, вы работаете без отдыха уже несколько лет подряд. Проблемы со здоровьем и отсутствие отпуска не добавят вам бонусов. Найдите время для выходных в плотном графике.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Как пережить ретроградный Меркурий Козерогам

Козерогам не стоит искать корней своих проблем в прошлом, следует жить настоящим, потому что прошлое все равно не изменишь. "Призраки" из прошлой жизни только мешают вашему развитию, поэтому не сбивайтесь на обманчивый путь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Как пережить ретроградный Меркурий Водолеям

Подождите с покупкой новой техники до окончания периода ретроградного Меркурия. Есть большая вероятность, что она или сломается, или не будет приносить вам радости.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Как пережить ретроградный Меркурий Рыбам

Чувствовать бессилие во время ретроградного Меркурия — это нормально. Займитесь медитацией, йогой, пейте травяные чаи и всячески заботьтесь о себе.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать и как пережить период ретроградного Меркурия.

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