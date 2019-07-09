Ретроградный Меркурий в июле 2019: астрологический прогноз для всех знаков зодиака
Меркурий стал ретроградным, и это по-своему будет влиять на все знаки зодиака
В июле 2019 года Меркурий вновь стал ретроградным. Это значит, что влияние Меркурия на землян несколько изменится. Если в так называемом прямом движении Меркурий "отвечает" за правильную коммуникацию, скорость, хорошие сделки в торговли, прощание с бывшими партнерами, то в ретроградной позиции все эти процессы могут или исказиться, или замедлиться.
Период ретроградного Меркурия будет двигаться в попятную около трех недель – с 8 июля по 1 августа и окажет свое влияние на все знаки зодиака. Особенно его влияние ощутят такие знаки, как Дева и Близнецы, которыми, как считают астрологи, управляет Меркурий.
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Как пережить ретроградный Меркурий Овнам
Овнам не рекомендуется вкладывать деньги в новые бизнес-проекты, поскольку они могут оказаться авантюрами. Позаботьтесь об отложении средств "на черный день" и наведите порядок в документации. Чаще во время периода ретроградного Меркурия проводите время с друзьями.
Как пережить ретроградный Меркурий Тельцам
Тельцам во время ретроградного Меркурия не стоит удивляться поломке компьютеров или другой техники. Справиться с некоторыми проектами на работе может быть трудно, поэтому обратитесь за дружеской помощью.
Как пережить ретроградный Меркурий Близнецам
Близнецам стоит проверить счета в банках. Возможны проблемы с переводами средств. Внимательно проверяйте документы, которые собираетесь подписывать.
Как пережить ретроградный Меркурий Ракам
Ракам нужно быть осторожными с законодательством. Если вы не уверены в каких-то юридических тонкостях во время периода ретроградного Меркурия, лучше обратитесь за советом к соответствующему специалисту.
Как пережить ретроградный Меркурий Львам
Львам во время ретроградного Меркурия следует обратить внимание на отношения с родными и близкими. Помните о том, что дом — это ваша крепость. Найдите время, чтобы позвонить маме или пойти на встречу со старыми друзьями.
Как пережить ретроградный Меркурий Девам
В жизнь Дев в период ретроградного Меркурия могут вернуться прежние поклонники. Однако не стоит входить в ту же реку дважды. Помните, что люди не меняются, и эти старые отношения могут снова разбить вам сердце.
Как пережить ретроградный Меркурий Весам
Весам не стоит поддаваться чувству депрессии — оно обманчиво. Стоит разобраться в себе, проанализировать прошлые поступки. Однако не надо заниматься самокопанием и самоедством.
Как пережить ретроградный Меркурий Скорпионам
Скорпионам нужно очень хорошо обдумывать свои действия и поступки, чтобы после окончания периода ретроградного Меркурия за них не пришлось горько расплачиваться. Вы сами управляете своей судьбой, поэтому надо хорошо держать вожжи.
Как пережить ретроградный Меркурий Стрельцам
Стрельцам нужно взять паузу в финансовых делах. Возможно, вы работаете без отдыха уже несколько лет подряд. Проблемы со здоровьем и отсутствие отпуска не добавят вам бонусов. Найдите время для выходных в плотном графике.
Как пережить ретроградный Меркурий Козерогам
Козерогам не стоит искать корней своих проблем в прошлом, следует жить настоящим, потому что прошлое все равно не изменишь. "Призраки" из прошлой жизни только мешают вашему развитию, поэтому не сбивайтесь на обманчивый путь.
Как пережить ретроградный Меркурий Водолеям
Подождите с покупкой новой техники до окончания периода ретроградного Меркурия. Есть большая вероятность, что она или сломается, или не будет приносить вам радости.
Как пережить ретроградный Меркурий Рыбам
Чувствовать бессилие во время ретроградного Меркурия — это нормально. Займитесь медитацией, йогой, пейте травяные чаи и всячески заботьтесь о себе.
Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать и как пережить период ретроградного Меркурия.
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