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Ретроградный Плутон: что нельзя делать и от чего нужно избавиться

Период ретроградного Плутона можно назвать временем очищения, изминений и поиском правды в вашей жизни

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:08
Фото: Pixabay

Что такое ретроградность планет?

Ретроградным называется такое движение планет Солнечной системы, когда для условного наблюдателя с Земли планеты будут двигаться якобы в обратном направлении. Конечно, во время ретроградного периода, планеты не сходят из своих орбит, но с точки зрения астрологии, имеют определенное влияние на жизнь и действия землян. Ретроградность будто выворачивает наружу свойства, которыми астрологи наградили планеты.

Как влияет на землян Плутон?

Плутон — карликовая планета Солнечной системы, которая названа в честь римского бога подземного мира. Астрологи считают, что Плутон отвечает за трансформацию, изменения, метаморфозы, подсознание и очищение. Также его связывают с инстинктами. Когда человек сталкивается с влиянием Плутона, то он может лишиться чего-то важного и ценного. Хотя это болезненный процесс, не всегда эти изменения будут отрицательными.

Как влияет ретроградный Плутон?

Период ретроградного Плутона происходит ежегодно и длится почти полгода. В 2019 году время ретроградного Плутона начнется 24 апреля, а завершится 3 октября. Период ретроградного Плутона можно назвать периодом очищений, изменений и поиском правды в вашей жизни. Пришло время осознать, что и кто вам не нужны и что пришло время избавиться от них. Этот процесс может быть болезненным. Во время ретроградного Плутона будьте готовы, что вы можете потерять определенные ориентиры, которые помогают поддерживать жизненное равновесие. Воспринимайте потери и изменения периода ретроградного Плутона как испытание на прочность собственного жизненного предназначения.

Фото: Pixabay

Если говорить о мировом масштабе, то ретроградный Плутон — это планета, которая символически отвечает за власть, катаклизмы, катастрофы, масштабные политические изменения, кризисы. Но они в итоге могут привести к новому устройству мира. 

Что делать во время ретроградного Плутона?

Период ретроградного Плутона — это хорошее время для медитаций, избавления от стресса и духовного развития. Чтобы очищение от ненужного, о чем мы писали выше, происходило менее безболезненно, нужно избавиться от ложных принципов, ненужных идей и предубеждений. Можно отказаться от ненужных отношений, которые себя разочаровали. Некоторые почувствует потребность сменить профессию или место работы.

Что нельзя делать во время ретроградного Плутона?

  • Не верите на слово друзьям и коллегам;
  • перестрахуйтесь при подписании важных документов;
  • проводите финансовые операции с осторожностью;
  • имейте запас денег на случай плохого развития ситуации.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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