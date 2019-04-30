Ретроградный Сатурн: что нельзя делать и от чего нужно избавиться
Период ретроградного Сатурна можно назвать временем перемен
Мы очень часто слышим с экранов телевизоров или читает в интернете о ретроградном движении планет. Что же это за период? Ретроградное движение планет еще называют попутным. Для человека с Земли будет казаться, что все планеты в Солнечной системе движутся в обратную сторону по своих орбитах. Но не надо пугаться, ведь небесные объекты не могут поворачиваться, когда им вздумается. Но для наблюдателя с Земли такое движение все-таки будет ощутимым. Ведь период ретроградности будто выворачивает наружу свойства, которыми астрологи добавили к планетам.
Сатурн – шестая планета Солнечной системы. В английском языке суббота названа в честь планеты Сатурн, которую именуют так в честь римского бога жатвы, земли и посевов Сатурна. Это божество имеет соответствия с греческими богами Кроносом и Хроносом. В украинской мифологии носит название Гладолед.
Символом Сатурна является серп и это не совпадение – что посеешь, то и пожнешь. Астрологи считают, что Сатурн отвечает за законы кармы, порядок, долг, ответственность, самодисциплину и самосовершенствование, законность и традиции. Также под руководством Сатурна находятся голос совести, невзгоды в жизни человека, управление властью и государством. Из-за сближения образа с грецким Хроносом Сатурн "управляет" еще и временем. Но помним о том, что период ретроградности все изменит.
В 2019 году время ретроградного Сатурна продолжится на несколько месяцев с 30 апреля по 18 сентября. Можно ожидать, что во время ретроградности Сатурна много изменений состоится в социальной жизни. Из-за того, что Сатурн – хранитель кармы и закона, наибольшие изменения следует ожидать тем, кто занимается политикой, бизнесом и законодательством. Ретроградный Сатурн не любит пустых обещаний, успеха в этот период добьются профессионалы, которые, стиснув зубы, будут идти напролом до конца, особо не болтая о своих планах.
- трудится на работе лучше, чтобы избежать карьерного спада;
- не удивляться замедлению развития, ведь нужно просто подождать до конца периода ретроградного Сатурна;
- опираться внешнему влиянию, которое от вас не зависит;
- исправляйте прошлые ошибки;
- уважайте родителей, старших друзей.
- тратить деньги попусту и брать кредиты;
- делать безрассудные поступки;
- начинать какое-то новое дело;
- не контролировать важные дела;
- ссориться со старшими коллегами;
- заниматься незаконной деятельностью.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака. Подробнее смотрите в видео:
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