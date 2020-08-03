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Революционное полнолуние 3 августа: как повлияет на жизнь человека

Сегодня, 08:20

Астрологи рассказали, как правильно сегодня загадывать желание, чтобы оно сбылось

Сегодня, 3 августа, в 18 часов 58 минут наступит полнолуние. В это время Луна будет находиться в знаке Водолея. Астрологи говорят, что влияние полной Луны ощутимо несколько дней до и после него. Что важно делать в эти дни и какое именно влияние окажет на человека полнолуние, читайте далее в статье.

В период полной Луны у человека наступает пик сил и эмоций. Стоит также отметить, что полнолуние 3 августа 2020 года астрологи уже назвали революционным. Причиной тому являются эмоции человека и человечества в этот период, которые будут на пике и эмоциональные всплески могут повлиять на большое количество людей. И это все в то время, когда в мире и так царят революционные настроения. Поэтому астрологи рекомендуют быть внимательными и не поддаваться на провокации.

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Старайтесь в этот день максимально держать себя в руках. Это спасет от неприятных последствий.

Кроме того, в полнолуние не желательно принимать судьбоносных решений, делать крупные и дорогие покупки.

В это время лучше всего приступать к реализации давно и тщательно обдуманных планов, ведь энергии в полнолуние для первого шага будет более чем достаточно. Старайтесь быть аккуратнее с деньгами и никому их не давать в долг.

Полнолуние 3 августа 2020 года
Полнолуние 3 августа 2020 года
Фото: Unsplash

Следите в полнолуние за со своими эмоциями. И даже если они вас переполняют, старайтесь сдерживаться, иначе простая ссора легко перерастет в серьезный конфликт, который потом будет сложно решить.

Полнолуние также удачное время для различных ритуалов, ведь энергия Луны в это время очень сильна. Хороший момент для освоения духовных практик: медитаций, йоги и дыхательной гимнастики.

Кроме того, астрологи рекомендуют провести практики ритуалы на отношения, дружбу, на то, чтобы вас уважали и любили. Так же хороши ритуалы на удачную продажу, покупку чего-либо.

В период полнолуния человек накапливает максимум энергии, поэтому в этот день хорошо загадывать желания.

Ритуал на исполнение желания

Провести его можно сегодня, 3 августа, после 18:58 по Киеву. Сначала дождитесь, как стемнеет, и зажгите белую свечу. Выйдите на балкон или подойдите к окну со свечой. Отлично, если будет видна Луна. Если вам ее не видно, тогда просто смотрите на небо и обращайтесь всем сердцем к небесному светилу со словами: "Луна, возьми мою мечту и исполни ее!".

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Произнесите фразу три раза. В завершение с полной верой, отчетливо произнесите вашу просьбу-желание. Это может быть что-угодно: "Луна, помоги мне выйти замуж, получить новую работу, стать здоровым, получить много денег. Да будет так!". Затушите свечу и ложитесь спать.

Что прогнозируют астрологи нашей стране – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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