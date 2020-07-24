Родительские сценарии: психолог пояснила, как их можно изменить

Если мама была несчастлива в отношениях, то у ее дочери есть точно такие же, неотреагированные чувства

У каждого человека с появления на свет уже есть свой родительский сценарий, который может сильно повлиять на их жизнь. И если у человека возникает проблема, он обращается к психологу, то зачастую именно с проработки родительского сценария и начинается терапия. Но есть хорошая новость – эти сценарии можно изменить, рассказала психолог Елена Вайс.

На своей странице в Instagram она написала, что важно сделать в первую очередь, чтобы изменить родительские сценарии и начать жить полноценной жизнью. Свои примеры Елена приводила на отношениях матери и дочери.

Если у мамы был сложный жизненный сценарий, это совершенно не значит, что у вас будет точно такой же. Все потому, что у вас есть свобода выбора, она есть у каждого, и у вашей мамы тоже была. Вы не обречены, а даже наоборот, теперь есть понимание того, что внутри вас есть программа, которая притянулась в этот род для того, чтобы вы смогли осознать, что вам внутри себя нужно прорабатывать.

"Если мама была несчастлива в отношениях, то внутри вас есть точно такие же, как у нее, неотреагированные чувства, которые будут вести к повторению сценария...Но через осознанность, распаковку травмы и смену поведения от любого сценария можно избавиться", – заверяет психолог.

Как можно изменить родительский сценарий Фото: pexels

По ее словам, в первую очередь, нужно осознать, что у вас есть выбор: прожить свою жизнь или идти по стопам родителей, потому что ваше будущее определяет не родительский сценарий, а исключено ваш выбор взаимодействия с миром.

Во вторую очередь, необходимо изменить свое поведение. Чтобы не повторять мамины шаги, важно понять, как действовала ваша мама, когда ей было больно. Важно также осознать причину ее поведения и нужно постараться не повторять ее шаги, то есть начать действовать иначе.

"Например, если мама бегала за мужчиной, который ее обижал, то скорее всего в маме отсутствовала ее внутренняя ценность и была программа жертвы", – приводит пример психолог.

При это Елена поясняет, что, освобождаясь внутри себя от этих чувств и выбирая, где-то усилием воли, а где-то через осознанность, новый паттерн взаимодействия с собой и окружающими, вы меняете свое состояние, а значит и программу, которая привела вас в Род.

"Конечно, мужчина (за которым вы бегаете – ред.) не поменяется, но к вам придет понимание, что его место должен занять достойный человек. И самое главное, что ваше внутреннее состояние и притянет его в вашу жизнь", – заверяет психолог.

По ее словам, для изменения сценария необходимо найти программу, которая и притянула вас в ваш Род, собственно, наблюдая которую, вы можете выполнить свою.

Конфликты звезд с родителями – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое вальяжность и почему она так важна для женщины: ответ психолога.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться