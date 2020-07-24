Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Родительские сценарии: психолог пояснила, как их можно изменить

Сегодня, 17:20

Если мама была несчастлива в отношениях, то у ее дочери есть точно такие же, неотреагированные чувства

У каждого человека с появления на свет уже есть свой родительский сценарий, который может сильно повлиять на их жизнь. И если у человека возникает проблема, он обращается к психологу, то зачастую именно с проработки родительского сценария и начинается терапия. Но есть хорошая новость – эти сценарии можно изменить, рассказала психолог Елена Вайс.

На своей странице в Instagram она написала, что важно сделать в первую очередь, чтобы изменить родительские сценарии и начать жить полноценной жизнью. Свои примеры Елена приводила на отношениях матери и дочери.

  1. Если у мамы был сложный жизненный сценарий, это совершенно не значит, что у вас будет точно такой же. Все потому, что у вас есть свобода выбора, она есть у каждого, и у вашей мамы тоже была.
  2. Вы не обречены, а даже наоборот, теперь есть понимание того, что внутри вас есть программа, которая притянулась в этот род для того, чтобы вы смогли осознать, что вам внутри себя нужно прорабатывать.

"Если мама была несчастлива в отношениях, то внутри вас есть точно такие же, как у нее, неотреагированные чувства, которые будут вести к повторению сценария...Но через осознанность, распаковку травмы и смену поведения от любого сценария можно избавиться", – заверяет психолог.

Как можно изменить родительский сценарий
Как можно изменить родительский сценарий
Фото: pexels

По ее словам, в первую очередь, нужно осознать, что у вас есть выбор: прожить свою жизнь или идти по стопам родителей, потому что ваше будущее определяет не родительский сценарий, а исключено ваш выбор взаимодействия с миром.

Во вторую очередь, необходимо изменить свое поведение. Чтобы не повторять мамины шаги, важно понять, как действовала ваша мама, когда ей было больно. Важно также осознать причину ее поведения и нужно постараться не повторять ее шаги, то есть начать действовать иначе.

"Например, если мама бегала за мужчиной, который ее обижал, то скорее всего в маме отсутствовала ее внутренняя ценность и была программа жертвы", – приводит пример психолог.

Читайте также:
Почему родители не находят компромисс с детьми: главные ошибки

При это Елена поясняет, что, освобождаясь внутри себя от этих чувств и выбирая, где-то усилием воли, а где-то через осознанность, новый паттерн взаимодействия с собой и окружающими, вы меняете свое состояние, а значит и программу, которая привела вас в Род.

"Конечно, мужчина (за которым вы бегаете – ред.) не поменяется, но к вам придет понимание, что его место должен занять достойный человек. И самое главное, что ваше внутреннее состояние и притянет его в вашу жизнь", – заверяет психолог.

По ее словам, для изменения сценария необходимо найти программу, которая и притянула вас в ваш Род, собственно, наблюдая которую, вы можете выполнить свою.

Конфликты звезд с родителями – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое вальяжность и почему она так важна для женщины: ответ психолога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно себя вести и что категорически нельзя делать, если оказался в заложниках: советы психолога 14 привычек на каждый день, чтобы укрепить отношения Как научиться доверять людям: алгоритм действий Как сохранить энергию: пять важных практик
дети родители психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери

Популярные статьи

Сегодня, 15:43Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменилась Дженнифер Лопес – фото

Сегодня, 14:22Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес – 51! Самые интересные факты из жизни звездной красотки

Сегодня, 11:17Events

День ангела Ольги-2020: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 08:03Events

С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

Сегодня, 06:54Events

День святой Ольги и Елены-2020: история, поздравления, картинки, проза и стихи

Вчера, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Вчера, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Вчера, 09:29Fun

Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы: как она выглядит сейчас, фото

Вчера, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 июляАфиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

22 июляШоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

22 июляШоу-бизнес

"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

22 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

22 июляШоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

22 июляFood

Как правильно заморозить арбуз на зиму

22 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

Новости партнеров

Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер
У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять