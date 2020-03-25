Эксклюзив

"Ровно в 20:00 люди из окон домов аплодируют врачам за работу": как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии

Как переживают карантин в странах мира – реальные истории людей

Все больше стран закрывают границы и вводят режим карантина в связи со вспышкой эпидемии COVID-19. На данный момент в мире насчитывается более 438 тысяч инфицированных, а число жертв превысило 19,6 тысяч. В то же время 111,8 тысяч человек выздоровели.

Так, например, Польша ужесточает карантинные меры: выходить из дому можно лишь в исключительных случаях, запрещено собираться группами больше двух человек, в транспорте необходимо садиться через ряд друг от друга. А британцы отныне также обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях. К слову, сегодня в Букингемском дворце подтвердили коронавирус у принца Чарльза.

Сегодня.Lifestyle связались с украинцами, проживающими длительное время в разных уголках планеты, а также друзьями-иностранцами. Они рассказали, как в их странах борются с пандемией коронавируса и какие настроения преобладают в обществе. Прочитайте материал до конца и узнайте, почему эти люди не выходят из дома.

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19. #StayHome

Часть 1.

Лия Бэншитрит, 32 года. Израиль, Нетания

владелица магазинов продуктов питания;

19 лет проживает в Израиле.

Лия Бэншитрит, Израиль Фото: Сегодня

"Как только число больных коронавирусом выросло за пару дней в три раза, люди начали задумываться, и теперь практически не выходят из дома"

14 марта в Израиле были закрыты все учебные заведения и детские сады, рабочие места были сокращены до минимума, все кафе, рестораны, кинотеатры – закрыты. Людей предупредили о вирусе в стране и просили придерживаться норм карантина и гигиены. Официальное объявление полного карантина (на запрет посещение общественных мест и моря) поступило 19 марта, штраф за невыполнение – 1500 долларов.

Изначально люди не прислушивались к просьбе о минимизации посещения общественных мест, все подумали, что это просто выходные дни. Ходили на море, делали шашлыки, гуляли на детских площадках. Как только число больных выросло за пару дней в три раза, люди начали задумываться. Теперь практически не выходят из дома – только за продуктами, в аптеки или на работу.

Заметила, что во время карантина у многих моих знакомых появляются новые хобби: например, вышивание крестиком, рисование, люди элементарно просто вернулись к чтению книг. Родители начали больше уделять внимание своим детям и друг другу: собирают пазлы, рисуют, делают поделки. Большая часть людей начинают ценить время, которого так не хватало раньше, даже на обычные разговоры за чашкой чая и просмотры фильмов вместе.

Лия Бэншитрит с дочкой Фото: Сегодня

Настроение у людей абсолютно разное: многие в панике покупают все подряд, в том числе и туалетную бумагу, многие расстроены потерей работы, очень страдает малый бизнес. Но есть и много оптимистов, которые верят, что вскоре все наладиться, и это хороший повод провести время семьей или заняться собой.

Израиль всегда считался теплой и дружелюбной страной, поэтому в тяжелое время для всех люди стараются поддерживать друг друга ласковым словом, добрым делом, заботятся друг о друге. Много молодых волонтеров помогают пожилым людям. Более обеспеченные семьи покупают продукты для малоимущих семей.

И мы, конечно же, все в надежде на светлое будущее.

Ольга Опанасенко, 31 год. Франция

блогер;

4 года проживает во Франции.

Ольга Опанасенко. Франция Фото: Сегодня

"Те, кто бегать не любит, кажется, полюбил на карантине, так как это одна из немногих причин выйти из дома"

Во Франции карантин введен официально с 15 марта на 15 дней. С начала карантина закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и банков. Приняты меры по передвижению граждан. Транспорт работает частично.

Передвижения во всей Франции теперь ограничено и контролируемо. Нельзя покидать свой регион без веской причины. Выход из дома запрещен, разрешено выходить только при наличии заполненного от руки специального формуляра и с удостоверением личности по следующим причинам: если удаленная работа невозможна, покупка продуктов питания в супермаркете, необходимость в посещении врача, помощь близким, спорт – исключительно в индивидуальном порядке, вблизи своего дома.

Штраф за нарушение правил выхода из дома – 135 евро

В некоторых регионах, особенно на юге, где уже весна полным ходом, правила нарушают и продолжают выходить на улицу...

Имея опыт "работы из дома" более трех лет, я уже привыкла к тому, чтобы планировать день и развлекать себя самостоятельно. Здесь важна самодисциплина: просыпаться в одно и то же время, соблюдать утренние и дневные ритуалы (завтрак, душ, спорт). Например, в течение дня я уделяю 30-60 минут спорту по YouTube, где у меня сохранены любимые видеоупражнения.

Что касается других, то сейчас много бегунов. Кажется, что даже те, кто бегать не любит, полюбил в карантин, так как это одна из немногих причин выйти из дома. Дети учатся дистанционно и проводят больше времени с родителями. Некоторые организовывают Skype-звонки в формате встречи-вечеринки с аперитивом и напитками. А еще по всей Франции сейчас проходит флешмоб – ровно в 20:00 участники флешмоба начинают аплодировать врачам за работу из окон своих домов.

Сейчас все оказались в ситуации, когда это касается каждого. Все находятся 24/7 в одной и той же теме, у всех включены новости. Каждый взволнован, потому что пока больше вопросов, нежели ответов. Но стараемся не падать духом и быть больше на связи. Пишем смс друзьям, звоним родным. Поддерживаем, думаем о них. Но важно продолжать жить: работать удаленно, заниматься своими делами и любимым хобби. Именно деятельность делает человека счастливым, но и позволяет переключить мозг со страшной реальности, в которой мы оказались.

Даниэль Горчинский, 19 лет. Эстония, Таллин.

студент юридического факультета;

эстонец.

Даниэль Горчинский Фото: Сегодня

"Помогаем бабушкам и дедушкам, которые находятся в группе риска. Носим продукты, чтобы они не выходили"

В Эстонии карантин ввели 16 марта, в рамках которого:

Закрыты границы для иностранцев. При въезде – контроль документов (даже для Шенгенской зоны), проверка температуры и заполнение декларации здоровья;

Закрыты кинотеатры, спортзалы, бассейны, аквапарки, театры, концертные дома;

Отменены/перенесены все мероприятия с более 100 участниками;

Многие учреждения, которые не обязаны закрыться (рестораны, представительства компаний, магазины) решили добровольно закрыться или ограничить посещение, также и в аптеках (зашел, купил что надо, сразу ушел);

Прекращены полеты в страны "повышенного риска" (например, Италия). Прибывших оттуда убедительно просят уйти на двухнедельный домашний карантин;

Школы, ВУЗы, центры профессионального образования – на дистанционном обучении. Кружки и различные курсы отменены. Детсады открыты, но по пару групп.

Многие работают из дома или не работают вообще. Предпочитают видеоконференции;

В магазинах/кафе/ресторанах ставят дезинфекторы;

Просят не скапливаться в общественных местах.

В целом эстонцы придерживаются правил карантина, даже молодые люди. Все относятся с пониманием. Многие носят маски и перчатки.

Так как я студент, занимаюсь дома – участвую в видеолекциях, смотрю их записи. В свободное время гуляем по паркам. Да, людей много в парках (кто бегает, кто гуляет), но никто не скапливается, все держат дистанцию.

Люди постарше, конечно, волнуются. Все следят за новостями и заявлениями правительства. Отдельное уважение экстренным службам, которые трудятся на 100%. Людей информируют обо всем.

Каждый понедельник в 20:00 люди машут из окон фонариками. Кампанию организовала президент страны Керсти Кальюлайд, чтобы поддержать медиков, полицейских и спасателей.

Также мы помогаем бабушкам и дедушкам, которые находятся в группе риска. Носим им продукты, чтобы они не выходили. Друг друга поддерживаем юмором, проводим время вместе (собираемся небольшими компаниями).

Алена Король, 45 лет. США, Нью-Йорк

журналист, филолог;

8 лет живет в США.

Алена Король. США Фото: Сегодня

После того, как 11 марта ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией, в районах Нью-Йорка были введены меры карантина, которые с каждым днем все больше ужесточаются. Так, за последнюю неделю по мере стремительного увеличения кейсов зафиксированных заболевших вирусом COVID-19, люди начали массово переходить на удаленную работу вне офисов. В ряде штатов было введено чрезвычайное положение с ограничением передвижения. Были приняты меры для снижения темпов распространения вируса, в том числе закрыты школы, колледжи, публичные библиотеки, музеи, театры, гостиницы, крупные магазины, а также приостановлена работа большинства онлайн-магазинов. Больницы готовятся к потоку пациентов.

Сегодня в Нью-Йорке запрещены любые собрания людей. Выходить из дому рекомендуют только при острой необходимости, при этом соблюдать дистанцию 6 футов (1,5 метра) от других на публике. Общественный транспорт продолжает работать, в первую очередь для транспортировки медсестер, врачей, сотрудников правоохранительных органов и других. Всех остальных просят общественный транспорт не использовать.

20 марта губернатор штата Нью-Йоре Эндрю Куомо объявил, что 100% теперь все обязаны оставаться дома, назвав это "самой радикальной мерой, которую мы можем принять", поскольку, по его словам, весь штат Нью-Йорк сейчас находится "на паузе". Губернатор сказал, что рост числа заболевших не оставил ему другого выбора. Прямо сейчас пять районов Нью-Йорка составляют более 28% всех случаев поражения вирусом по Америке. Ожидается, что эти меры будут еще ужесточены.

Я уже неделю не выхожу из дому. Мой муж продолжал какое-то время ездить на работу в Манхэттен, пока их официально не отправили работать удаленно. Он говорил, что в ранее переполненных вагонах метро людей сейчас от силы 7-10 человек, улицы пустынны, прохожих значительно меньше. На улицах люди преимущественно в защитных масках.

Мы неделю назад переехали в новое жилье, поэтому мне, как хозяйке, скучать не проходится. К тому же, необходимо поддерживать условия для работы мужа в "домашнем офисе", что, честно сказать, непривычно и необычно. Когда наш обновленный быт немного утрясется, я планирую заняться чтением и просмотром фильмов, которых у меня тысячи в закладках. Хотя очень хочется на природу, на свежий воздух, честно говоря… Что поделать. Пока нужно сохранять спокойствие, самообладание и выдержку. Это нужно и нам, и всем остальным.

Настроения по городу разные. Большинство моих знакомых закупили необходимые товары для пребывания на домашнем карантине сроком не менее 2-3 недель и остаются дома. Некоторые люди этого не делали, и они вынуждены выходить за продуктами и ездить в общественном транспорте. Так что у всех по-разному. Кто-то в неведении, а кто-то в условиях строжайшей санитарии. Так или иначе, этот период домашнего карантина покажет, поражены ли люди вирусом, или оградит их от риска заболеть, если здоровы.

Сохраняем спокойствие – это сейчас самое главное!

Во второй части вы узнаете, что происходит в Мексике, Беларуси, Италии и Китае. Из первых уст.

Читайте также интервью с инфекционистом Вадимом Аристовым: "Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться