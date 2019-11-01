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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Нумеролог Айсулу Ахимова
Видео: Сегодня
  • Цифра дня – 15;
  • Цвет дня – синий;
  • Число удачи – 6;
  • Плюсы дня: сила воли, характер и трудолюбие в работе;
  • Минусы дня: перепады настроения, хитрость и авантюры;
  • Основа дня: гибкость и дипломатия во всех начинаниях.

Узнайте цифру дня
Узнайте цифру дня
Фото: Depositphotos

В нумерологии этот день называется "День натиска".

Если вы давно планировали что-то поменять в своей жизни, то заложить фундамент лучше сегодня. Именно ваша сила воли, характер и трудолюбие в работе сейчас являются основными факторами для успешного начинания. При этом решения стоит принимать рационально, а не спонтанно.

Период благоприятен для общения, ремонтных работ и строительства. В такие дни сны многим несут информацию, и надо лишь суметь правильно ее расшифровать. Во второй половине дня полагайтесь на интуицию, помня, что опасная сторона дня связана с азартом и мошенничеством. Крупные инвестиции и долговые обязательства перенесите на середину недели. В вопросе здоровья берегите сердце и печень, правильнее будет воздержаться от алкоголя и энергетических напитков. Детей, рождённых в такие дни, хорошо с детства отдавать на спорт (но не командный) и изучение иностранных языков.

Позитивных выходных и хорошего настроения!

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
Источник: Сегодня
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