Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова Видео: Сегодня

Цифра дня – 15;

– 15; Цвет дня – синий;

– синий; Число удачи – 6;

– 6; Плюсы дня : сила воли, характер и трудолюбие в работе;

: сила воли, характер и трудолюбие в работе; Минусы дня : перепады настроения, хитрость и авантюры;

: перепады настроения, хитрость и авантюры; Основа дня: гибкость и дипломатия во всех начинаниях.

Узнайте цифру дня Фото: Depositphotos

В нумерологии этот день называется "День натиска".

Если вы давно планировали что-то поменять в своей жизни, то заложить фундамент лучше сегодня. Именно ваша сила воли, характер и трудолюбие в работе сейчас являются основными факторами для успешного начинания. При этом решения стоит принимать рационально, а не спонтанно.

Период благоприятен для общения, ремонтных работ и строительства. В такие дни сны многим несут информацию, и надо лишь суметь правильно ее расшифровать. Во второй половине дня полагайтесь на интуицию, помня, что опасная сторона дня связана с азартом и мошенничеством. Крупные инвестиции и долговые обязательства перенесите на середину недели. В вопросе здоровья берегите сердце и печень, правильнее будет воздержаться от алкоголя и энергетических напитков. Детей, рождённых в такие дни, хорошо с детства отдавать на спорт (но не командный) и изучение иностранных языков.

Позитивных выходных и хорошего настроения!

Читайте также гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.