Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 22;
- Цвет дня – зеленый;
- Число удачи – 4;
- Плюсы дня: активность в делах, коммуникативность и новые открытия;
- Минусы дня: спонтанность, иллюзии и лень.
- Основа дня: верность и честность к своим принципам.
В нумерологии этот день называется "День рубежа".
Главной составляющей дня является дополнительная энергия, обаяние, рационализм в решениях, логическое мышление и живость ума. Проводите все встречи, объединяйтесь с коллективом, устанавливайте новые связи. И все это лучше запланировать до обеда. Это день энергичных действий, и его лучше провести в качественно активной деятельности. Избегайте любого проявления лени и не сбавляйте свой рабочий темп и ритм. Все начатое сегодня важно довести до конца, не разбрасываясь на полпути по мелочам. В отношении бизнеса день хорош для заключения контрактов с новыми партнерами, подписания документов, соглашений, вступлением в новую должность.
Детальнее –смотрите в видео!
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