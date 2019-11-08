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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Улыбайтесь чаще и это войдет в привычку
Улыбайтесь чаще и это войдет в привычку
Фото: stocksnap.io
  • Цифра дня – 22;
  • Цвет дня – зеленый;
  • Число удачи – 4;
  • Плюсы дня: активность в делах, коммуникативность и новые открытия;
  • Минусы дня: спонтанность, иллюзии и лень.
  • Основа дня: верность и честность к своим принципам.

В нумерологии этот день называется "День рубежа".

Главной составляющей дня является дополнительная энергия, обаяние, рационализм в решениях, логическое мышление и живость ума. Проводите все встречи, объединяйтесь с коллективом, устанавливайте новые связи. И все это лучше запланировать до обеда. Это день энергичных действий, и его лучше провести в качественно активной деятельности. Избегайте любого проявления лени и не сбавляйте свой рабочий темп и ритм. Все начатое сегодня важно довести до конца, не разбрасываясь на полпути по мелочам. В отношении бизнеса день хорош для заключения контрактов с новыми партнерами, подписания документов, соглашений, вступлением в новую должность.

Детальнее –смотрите в видео!

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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