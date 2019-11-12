Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 17;
- Цвет дня – зелёный;
- Число удачи – 8;
- Плюсы дня: креатив, мечты, достижение целей;
- Минусы дня: склонность к пессимизму, пустые иллюзии и фанатизм;
- Основа дня: не сравнивайте себя с другими, двигайтесь по своему пути.
В нумерологии этот день называется "День чувственной харизмы".
Главной составляющей дня является внутренняя свобода, позитивное отношение к миру, широта души и доброта. Интуиция сегодня заведомо ошибочна, поэтому ко многим вопросам и решениям желательно подходить обоснованно, спокойно и рационально. В такие дни не рекомендуется печалиться и злиться по мелочам. Избегайте любого проявления зависти и сравнения себя с другими. Обязательно мечтайте, помня о том, что энергия исполнения желаний сейчас наиболее высока. Проведите часть дня в культурных мероприятиях, посетив выставку, либо сходив в театр или кино. Уделите также время детям. Если вы находитесь в отношениях, сегодня не лишним будет признаться в своих чувствах к любимому человеку.
Детальнее – смотрите в видео!
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