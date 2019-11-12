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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
Цифра дня - 12 ноября
Цифра дня - 12 ноября
Фото: stocksnap.io
  • Цифра дня – 17;
  • Цвет дня – зелёный;
  • Число удачи – 8;
  • Плюсы дня: креатив, мечты, достижение целей;
  • Минусы дня: склонность к пессимизму, пустые иллюзии и фанатизм;
  • Основа дня: не сравнивайте себя с другими, двигайтесь по своему пути.

В нумерологии этот день называется "День чувственной харизмы".

Главной составляющей дня является внутренняя свобода, позитивное отношение к миру, широта души и доброта. Интуиция сегодня заведомо ошибочна, поэтому ко многим вопросам и решениям желательно подходить обоснованно, спокойно и рационально. В такие дни не рекомендуется печалиться и злиться по мелочам. Избегайте любого проявления зависти и сравнения себя с другими. Обязательно мечтайте, помня о том, что энергия исполнения желаний сейчас наиболее высока. Проведите часть дня в культурных мероприятиях, посетив выставку, либо сходив в театр или кино. Уделите также время детям. Если вы находитесь в отношениях, сегодня не лишним будет признаться в своих чувствах к любимому человеку.

Детальнее – смотрите в видео!

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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