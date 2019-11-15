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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
Цифра дня 15 ноября - 20
Цифра дня 15 ноября - 20
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 20;
  • Цвет дня – оранжевый;
  • Число удачи – 2;
  • Плюсы дня: активность, сила духа и коммуникация;
  • Минусы дня: мошенничество, обман и нарушенные клятвы;
  • Основа дня: строить, а не рушить. Отложите спорные вопросы.

В нумерологии этот "День столкновения".

Энергия дня частично связана с с конфликтами и спорными ситуациями, которые иногда могут привести к разрушению либо к ненужным столкновением. Постарайтесь сохранять дружеские отношения со всеми, а вопросы судебных тяжб и бракоразводных процессов лучше вообще отложить. Завершайте ранее начатые дела, при этом не начиная ничего глобального и нового. Обратная сторона дня связана с обманом и агрессией, постарайтесь сохранять вежливость и уважение на дорогах и за рулем. Также не стоит суетиться и принимать спонтанных действий.

А завершить этот день лучше всего расслабляющим массажем либо банными процедурами. Детальнее – смотрите в видео!

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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