Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Цифра дня 15 ноября - 20 Фото: Pixabay

Цифра дня – 20;

– 20; Цвет дня – оранжевый;

– оранжевый; Число удачи – 2;

– 2; Плюсы дня : активность, сила духа и коммуникация;

: активность, сила духа и коммуникация; Минусы дня : мошенничество, обман и нарушенные клятвы;

: мошенничество, обман и нарушенные клятвы; Основа дня: строить, а не рушить. Отложите спорные вопросы.

В нумерологии этот "День столкновения".

Энергия дня частично связана с с конфликтами и спорными ситуациями, которые иногда могут привести к разрушению либо к ненужным столкновением. Постарайтесь сохранять дружеские отношения со всеми, а вопросы судебных тяжб и бракоразводных процессов лучше вообще отложить. Завершайте ранее начатые дела, при этом не начиная ничего глобального и нового. Обратная сторона дня связана с обманом и агрессией, постарайтесь сохранять вежливость и уважение на дорогах и за рулем. Также не стоит суетиться и принимать спонтанных действий.

А завершить этот день лучше всего расслабляющим массажем либо банными процедурами. Детальнее – смотрите в видео!

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