Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 20;
- Цвет дня – оранжевый;
- Число удачи – 2;
- Плюсы дня: активность, сила духа и коммуникация;
- Минусы дня: мошенничество, обман и нарушенные клятвы;
- Основа дня: строить, а не рушить. Отложите спорные вопросы.
В нумерологии этот "День столкновения".
Энергия дня частично связана с с конфликтами и спорными ситуациями, которые иногда могут привести к разрушению либо к ненужным столкновением. Постарайтесь сохранять дружеские отношения со всеми, а вопросы судебных тяжб и бракоразводных процессов лучше вообще отложить. Завершайте ранее начатые дела, при этом не начиная ничего глобального и нового. Обратная сторона дня связана с обманом и агрессией, постарайтесь сохранять вежливость и уважение на дорогах и за рулем. Также не стоит суетиться и принимать спонтанных действий.
А завершить этот день лучше всего расслабляющим массажем либо банными процедурами. Детальнее – смотрите в видео!
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