"Сама виновата": почему жертвы насилия терпят и молчат

Психологи пояснили, почему человек насилует другого и как помочь жертвам пережить травматический опыт

Насилие психологическое, физическое или экономическое не должно оставаться безнаказынным. Фото: depositphotos

"Сама виновата". "Бьет – значит любит". Об этом не принято говорить вслух. Этой темы избегают не только жертвы, но и остальные. Насилие. Психологическое, физическое, экономическое. Давайте разберемся, почему человек насилует другого и как помочь жертвам пережить травматический опыт.

"Почему не ушла"? Этот вопрос волнует многих, кто слышит о насилии в семье. Но, как утверждают психологи, жертвы насилия зачастую не осознают происходящего.

Чтобы понять суть проблемы, мы расскажем истории двух "Александр", переживших насилие со стороны близкого человека и со стороны незнакомцев. Александры они не спроста. Ведь имя как женское, так и мужское.

Истории переживших насилие

История первой.

"Суть в том, что человек, которого я любила, чуть меня не задушил. Мне было 19 лет. Я была очень зависима от своего партнера на протяжении где-то 2-х лет. Под конец мой партнер начал уставать от наших взаимоотношений, но я не могла воспринимать это адекватно и отказывалась его отпускать. Начиналось все с его выпадов гнева, потом перешло в ежедневно перевернутую раскладушку по утрам, затем мы начали драться. В какой-то из таких дней он накинулся на меня и начал сжимать руками мое горло с криками "Ну давай, давай!". Наш сосед по коммунальной квартире сидел в этот момент на кухне и никак не реагировал. Я не помню, в чем была суть конфликта. В какой-то момент он остановился, через несколько дней он уехал в другой город и не отвечал на звонки и попытки с ним связаться", – поделилась Александра.

Об этом она промолчала близким, членам своей семьи. С ними у нее не настолько доверительные отношения. Только со временем вскользь рассказала друзьям. Без подробностей.

"Причиной для насилия по отношению ко мне стала злость, невозможность адекватно контактировать между собой. Я не понимала, чего от меня хотят и ждут, поэтому человек не нашел другой возможности достучаться. Хотя это все равно не сработало", – считает Александра.



О произошедшем ей до сих пор иногда страшно вспоминать.

"Я боюсь видеть это лицо на улице, боюсь случайно встретиться с ним в его городе, боюсь пересечься с его знакомыми. Я знаю, что он любит периодически, спустя пару лет, напоминать о себе своим бывшим партнершам и я боюсь, что он захочет напомнить мне о себе. Нет, это не значит, что все остальные люди – такие же, но если я встречу еще раз человека, который по характеру будет мне напоминать его, я сбегу от него подальше. Нет, я не думаю об этом каждый день. Нет, я не закрылась от новых взаимоотношений, у меня есть партнер, быт, работа, домашние животные, друзья и мне, в принципе, нормально. Но это было и это никуда не денется. И об этом нужно помнить", – сказала Александра.

За помощью к психологу или психотерапевту девушка не обращалась. Нет денег. Да и не верит, что это поможет. В полицию она не ходила.

История второй.

"В 15 лет на школьной дискотеке меня изнасиловали трое пьяных пэтэушников. Один из них просто подошел ко мне и сказал, что есть разговор важный, попросил выйти из шумного класса. Я вышла в коридор, а он потащил меня по лестнице из школы. Я начала упираться, но он просто толкнул меня вниз по лестнице, а другой поймал внизу. Я настолько не могла представить, что в школе, где куча людей, в том числе учителя, может такое произойти, что мне было неловко орать. Думала, что это какое-то недоразумение. Но они выволокли меня на улицу, потом через дыру в заборе в соседний детсад, и там по очереди втроем изнасиловали. Когда пыталась сопротивляться, били в живот и в нос. Как я сейчас понимаю легонько, нос остался цел. В конце проконтролировали, чтоб я полностью оделась, ничего из вещей не положила в карман или не потеряла. Когда я вернулась в школу, там меня хватились, и я поняла, зачем они это сделали. Завуч первым делом ощупал на мне белье. Мне хватило ума сказать, что ничего не было, я убежала от этих парней", – поделилась Александра.

О случившемся девушка рассказала маме только спустя пол года. Ни участия, ни жалости в ответ не было. Только возмущение из-за того, что не рассказала сразу.

"Причина для насилия по отношению ко мне со стороны насильников – низкий уровень культуры, воспитания. В их среде это было нормально. С моей стороны – наивность. Я считала, что с любым человеком можно нормально разговаривать и насильник – это какой-то маньяк вроде Чикатило, а не парень с соседней улицы. Я не была готова к тому, что это происходит всерьез", – рассказала Александра.

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Об этой истории девушка помнит до сих пор, хотя прошло достаточно много лет.

"В личной жизни осталось два последствия: я не воспринимаю мужчин "брутального" типа, которые форсируют события и проявляют активность; я не приемлю никакого насилия, даже шуточной или игровой версии вроде шлепков по попе и связывания рук шелковыми шарфами и т.п. Первое, пожалуй, даже хорошо, таких мужчин считаю слишком примитивными. Второе – не знаю, мне нормально. Человеку всегда может помочь только он сам. Другой человек подскажет путь – это максимум", – считает Александра.

Заявление в правоохранительные органы она тоже не подавала.

"За год до этого моя одноклассница подала заявление об изнасиловании и стала предметом пересудов целого города. О ней говорили разнообразные гадости,смаковали разные подробности якобы ее интимной жизни, а потом еще родители насильников ей угрожали. Кстати, через несколько лет, когда эти парни вышли из тюрьмы, ей пришлось уехать из города", – рассказала она.

К психологу девушка не обращалась, но перечитала много психологической литературы на эту тему.

Психологический аспект насилия

"Основная причина физического, эмоционального и других видов насилия – это желание обладать властью над другим человеком и контролировать его в любых проявлениях. Эта модель поведения закладывается еще в раннем детстве. Например, вместо того, чтоб объяснить шалость ребенка или поговорить спокойно, мать наказывает ребенка побоями. У ребенка формируется негативная оценка своих действий и себя, он переживает боль, бессилие, отчаяние, обиду и страх. Ребенок не получает достаточно любви, похвалы и признания от важных для него людей – родителей. Тогда в более взрослом возрасте такой человек воспроизводит эту модель поведения "как обращались с ним, так и он будет обращаться с другими людьми". Чаще всего это неосознанный внутренний конфликт, поэтому насилие может быть как осознанным, так и не осознанным", – объяснила психотерапевт Анна Капова-Саванова.

По ее данным, чаще всего за помощью обращаются жертвы насилия, сами агрессоры – реже.

"У жертв насилия почти всегда в детстве есть травматичный и болезненный опыт, они учатся подавлять и не показывать свои переживания. По внешнему виду жертва насилия ничем не отличается от других "нормальных" людей. Т.к. их психологические границы постоянно нарушались, то трудно отказывать и говорить "нет", и из-за этого насилие часто повторяется во взрослой жизни. Жертвы абьюза хорошо скрывают свои чувства, так как привыкли что им неоткуда ждать помощи, не жалуются, а иногда и наоборот очень активно помогают другим", – считает Анна Капова-Саванова.

Она дала совет тем, кто попал в ситуацию насилия:

1. По возможности прекратить отношения, которые вызывают дискомфорт. Насильнику чаще всего нет смысла что-то объяснять. Эти действия только разжигают азарт и приводят к увеличению агрессии в адрес жертвы.

2. Начать заботиться о себе.

3. Искать поддержку у родственников, друзей, психотерапевта. Для того, чтобы помочь жертве насилия, важно внимательно выслушать и поддержать человека. Порекомендовать ему обратиться к специалисту.

"К сожалению, не все могут распознать насилие и тем более выйти из него. Если про явное насилие известно больше (побои, принуждение, шантаж, оскорбления и.д.), то про скрытое (газлайтинг, экономическое насилие, контроль под видом заботы, запугивание, отрицание чувств и т.д.) даже говорить начали совсем недавно. Сразу вспоминается поговорка "бьет, значит любит", – объяснила психотерапевт.

Оказалось, вызывая чувство вины у жертвы, насильник манипулирует им. Зачем так вызывающе вела себя?

"Чувствуя свою вину жертва как бы старается ее искупить, сделать что-то для того, чтоб это чувство прошло. Насильник этим свободно пользуется, совершая очередные агрессивные действия. Например, отчим пристает к своей несовершеннолетней падчерице и пытается это скрыть от всех путем запугивания, пристыжения и обвинения в том, что "она сама его соблазнила", – рассказала психотерапевт.

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Анна Капова-Саванова напомнила о золотом правиле: в насилие всегда виноват насильник, как бы жертва не вела себя. Ведь другой может контролировать свои действия.

Отметим, что в ситуации насилия попадают не только женщины, но и мужчины. Ведь у насилия нет пола. Однако ни один мужчина не согласился рассказать свою историю. Все отшучивались суровыми тещами и девушками, заставляющими смотреть мелодрамы.

"Признаваться в насилии стыдно, а мужчине – еще стыднее. Стереотип про "мужчину-охотника, забившего мамонта" еще достаточно силен в нашем обществе. Сексуальное насилие над мужчинами еще более табуировано, чем над женщинами", – объяснила Анна Капова-Саванова.

В полиции Одесской области наш запрос от 16 мая с просьбой предоставить информацию о количестве уголовных производств и админматериалов по насилию проигнорировали. Как и недавний повторный запрос. Молчание – обычная реакция общества на проблему насилия.

Согласно данным статистики, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, за 2018 год в Украине зарегистрировано всего 659 уголовных производств по преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности. Из них – 111 изнасилований, 318 насильных удовлетворений половых потребностей неприродным способом. Обвинительный акт из этих 659 производств составили только по 176. А без него в суд дело не направят.

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