Самые банальные подарки: что ни в коем случае нельзя дарить на 8 Марта

Мы подскажем, что нельзя дарить на 8 Марта

Если мужчины все еще не определились с подарками для своих дорогих женщин, то в преддверии праздника мы подскажем, что можно подарить девушке, маме или жене на 8 Марта. Точнее, мы подскажем, что нельзя дарить на 8 Марта.

Мягкие игрушки

Это, конечно, мило, но уж точно не полезно, не приятно, и не запомнится на всю жизнь. Не нужно копировать шаблон 20-летней давности. Если и решили дарить игрушку, то сделайте ее своими руками.

Фото: Datki.net

Блокноты и рамки

Коллегам такие подарки еще сойдут. Хотя куда лучше было бы подарить Handmade лакомства и цветы. А вот блокноты будут только скаприваться с годами на полке.

Дешевая бижутерия

Даже если девушка любит всяческие безделушки, лучше не дарить ей сережки, которые вы купили за 50 гривен на барахолке. Купите серебряные или сделайте своими руками.

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Бытовая техника

Фото: allWomens

Бытовую технику женщина сама себе выберет. Но приятно в качестве подарка получить гаджет. Поэтому не гонитесь за акционными мультиварками, а выберите хороший смартфон.

Антивозрастная косметика и кремы

Мама или жена, конечно, улыбнется и поблагодарит, но не обрадуется. Вместо этого подарите сертификат на посещение салона или массажного кабинета.

Напомним, самыми желанными для женщин подарками на 8 Марта являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин косметика, забота и внимание. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенн