Самый богатый человек планеты назвал главный признак высокого интеллекта

Исследования показывают, что люди, умеющие признавать свои ошибки, принимают более успешные решения

Джефф Безос ценит в людях гибкость ума. Фото: pixabay

Наличие высокого интеллекта важный фактор в жизнь людей, которые хотят добиться в жизни многого. Так считает самый богатый человек планеты Джефф Безос – основатель одной из самых успешных компаний Amazon и с состоянием примерно 150 миллиардов долларов.

Никто не будет спорить с тем, что этот парень действительно умен. Также очевидно, что он обладает талантом окружать себя умными людьми, которые помогают ему воплощать его замыслы в жизнь.

Но как ему удается их находить?

Большинство из нас умными считают тех людей, которые обладают правильными знаниями о мире; которые могут находить правильные ответы, столкнувшись с трудной жизненной ситуацией; людей, которые умеют прогнозировать.

Стратегия Безоса заключается в том, что он в первую очередь отдает предпочтение не тем людям, которые никогда не ошибаются, а тем, кто может признать свою неправоту и поменять мнение.

По словам одного из сотрудников Amazon, Фрида: "Безос заметил, что самые умные люди постоянно пересматривают свое понимание проблемы, которая, как они считали, уже была ими решена. Они открыты для новых точек зрения, новой информации, новых идей, противоречий и вызовов их собственному образу мышления. Эта постоянная готовность к принятию новой информации идет рука об руку с готовностью признать, что ваш прежний образ мышления был ошибочным. Другими словами, чтобы быть суперумным человеком нужно обладать гибкостью ума. Как остроумно заметил эссеист Ральф Уолдо Эмерсон: "постоянство — это Хобгоблин ограниченных умов". И Безос согласен с этим высказыванием, так как он даже поощряет умение завтра найти идею, которая будет полностью противоречить вашей сегодняшней мысли".

С Безосом согласны не только философы 19 века, но и представители современной науки. Например, психологи называют такую гибкость ума интеллектуальным смирением.

Исследования показывают, что люди, умеющие признавать свои ошибки, принимают более успешные решения.

Они понимают, что допущенная ошибка является признаком не глупости, а любопытства, открытости к новым знаниям и, в конечном счете, ума.

Если все приведенные выше примеры вас не убеждают, вы так же можете обратиться к опыту футуристов. По словам профессора Стэнфордского университета Боба Саттона, высокоинтеллектуальные люди обладают "убедительными, но неустойчивыми мнениями".

Футуристы объясняют это тем, что неустойчивые (и поэтому часто меняемые) мнения очень важны, потому что они свидетельствуют о том, что "вы не слишком привязаны к тому, во что вы верите, что повышает вашу способность "видеть" и "слышать" доказательства, которые противоречат вашим суждениям".

Поэтому в следующий раз, когда вы попытаетесь определить, действительно ли человек перед вами обладает сверхумом или он просто блефует, не спрашивайте его, как часто он оказывается прав. Вместо этого поинтересуйтесь, когда в последний раз ошибался. Человек, испытывающий затруднение с ответом на этот вопрос, скорее всего, не так умен, как он хочет казаться.

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