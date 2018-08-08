Счастье есть: 54% украинцев считают себя счастливыми

Среди того, что именно делает людей счастливыми, работа занимает последнее место

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Украинцы считают себя счастливыми. Во всяком случае 54% респондентов недавнего опроса Work.ua.

Примечательно, что среди того, что именно делает людей счастливыми работа занимает последнее место.

"Вы счастливы?", — так звучал вопрос, который мы задали своим пользователям. Из откликнувшихся 3 705 респондентов 2 026 ответили "Да". При этом почти 46%, к сожалению, счастливыми себя не считают.

Но что именно делает украинцев счастливыми? Семья? Деньги? Может, работа? Оказалось, что 41% респондентов ощущение счастья дарит семья. И это не может не радовать. 19,4% ощущают себя счастливыми из-за личных достижений. 17,4% для счастья нужны деньги. Отдых и общение с людьми выбрали, соответственно, 11,4% и 7,5%. На последнем месте — работа — всего 3,3%.

Оказалось, что работа не делает украинцев счастливыми из-за низкой оплаты труда. Об этом заявили 60% респондентов. 12% не нравятся задачи, которые они выполняют, почти 8% недовольны начальством. 6% сетуют на долгую дорогу на работу и с работы. А 3,4% не подходит коллектив.

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